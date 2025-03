Marka je nakon neprospavanih noći Irmin poklon ostavio bez teksta: 'Šokiralo me poprilično'

Marko je pod velikom tremom na dan vjenčanja. Nije dobro spavao. Sanjao je da ga osuđuju jer se vjenčao s osobom koju ne poznaje. Nakon neprospavanih noći, Marku Irmin poklon stiže kao melem. Šaljiv, kako ga je ona sama okarakterizirala, ostavlja ga bez teksta. Ali mu budi i veliku znatiželju.

Mladenka je pripremila vrlo neobičan poklon za svog budućeg supruga

Irma se šali sa svojim kumom da je Marko već napravio gaf što joj nije poslao zaručnički prsten. Ali, nešto joj ipak je poslao. I čini se – bolje je od prstena. Jer dao joj je dio sebe – svoju zlatnu medalju. Poklon je zaintrigirao Irmu: “Jako mi je lijepa njegova medalja. Ljepša je od svih mojih. Zanima me iz čega je. Zanima me je li on sportaš, nekakav štreber... Vidjet ćemo. Jedva ga čekam upoznati, iskreno.”

Irma je Marku poslala - gaće. “Šokiralo me poprilično. Nisam očekivao da to može netko pokloniti nekom strancu. Prvo mi pada na pamet da je sto posto neka zgodna djevojka”, rekao je Marko potpuno iznenađen poklonom. Sa svojim kumom nagađa koja se poruka krije iza Irmina poklona. “Možda je htjela da dođeš bez hlača na vjenčanje”, smije se kum. “Sad kad bude, gdje ti je onaj poklon, da vidim kako ti stoji”, Marko razmišlja koja se poruka krije iza poklona. Jedno je sigurno - Irma je potpuno osvojila Markovu pažnju i prije upoznavanja.

