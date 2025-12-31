Šokantna prognoza: 'Anthony Joshua se možda neće više nikada boriti'

Promotor Tysona Furyja, Frank Warren, izjavio je kako je budućnost Anthonyja Joshue u ringu krajnje neizvjesna nakon stravične prometne nesreće u Nigeriji, u kojoj je britanski boksač ozlijeđen, a dvojica njegovih bliskih prijatelja i članova tima su poginula. Sudar je bacio veliku sjenku na planove o dugoočekivanom meču protiv Furyja, a Warren smatra da je Joshuino mentalno i fizičko stanje sada apsolutni prioritet.

Tragedija koja mijenja sve

Do nesreće je došlo kada se terenac u kojem se Joshua nalazio kao putnik zabio u zaustavljeni kamion na autocesti Lagos-Ibadan. Na licu mjesta život su izgubili njegov dugogodišnji kondicijski trener Sina Ghami i osobni trener Latif Ayodele. Iako su prve informacije govorile o lakšim ozljedama, kasniji izvještaji navode kako se Joshua žalio na jake bolove po cijelom tijelu, posebice u koljenima.

U razgovoru za The Mirror, Frank Warren je naglasio kako će oporavak biti dug i težak proces. "Boks će mu zasigurno biti zadnja stvar na pameti. Izgubio je dva člana tima koji su mu bili dobri, bliski prijatelji. To će za njega biti ogroman gubitak", rekao je Warren. Svoju je zabrinutost dodatno pojačao u izjavi za ITV News, gdje je otvoreno doveo u pitanje čitavu Joshuinu karijeru. "Ne znam hoće li ikada imati apetita i snage da se ponovo bori, i hoće li se uopće ponovo boriti", izjavio je, ističući ključan psihološki faktor. "Ne znamo kako će ova tragedija mentalno utjecati na njega. Ponekad vam treba nešto na što se možete fokusirati da biste prebrodili teške trenutke, no ovo je iznimno teška situacija."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mega-borba s Furyjem sve je dalje

Sudar je doveo u pitanje planove za borbu s Tysonom Furyjem, meč vrijedan više od 100 milijuna funti koji se trebao održati krajem 2026. godine. Warren smatra da je taj susret sada malo vjerojatan, barem ne u dogledno vrijeme. "Ne vidim kako bi se ta borba sada mogla dogoditi, sigurno ne do kasno u sljedećoj godini. Događaju se puno veće stvari od boksa kada dvoje ljudi izgubi život."

I sam Fury, čija je budućnost također neizvjesna nakon dva poraza od Oleksandra Usika, izrazio je sućut putem društvenih mreža. "Ovo je tako tužno. Neka im Bog da dobar krevet u raju", napisao je, dodavši u drugom komentaru: "Sutra ne postoji. Živite, volite i dajte."

Cijeli boksački svijet ujedinjen je u podršci jednom od najvećih britanskih boraca. Planovi za iduće mečeve, uključujući i onaj protiv Jakea Paula koji mu je vratio samopouzdanje, sada su u drugom planu. Prioritet je Joshuin potpuni oporavak, kako fizički tako i psihički, od traume koja je zauvijek promijenila njegov život.

POGLEDAJTE VIDEO: Barakude bruse formu: 'Mislim da na kraju zadovoljni možemo otići kući'