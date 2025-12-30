'Kralj Cigana' poslao poruku podrške Joshui nakon tragične nesreće

Prije automobilske nesreće u kojoj je sudjelovao tim Anthonyja Joshue, a u kojoj su poginula dva prijatelja i trenera britanskog borca, očekivalo se da će sljedeći dvoboj biti između Joshue i njegovog sunarodnjaka Tysona Furyja.

Sada se Fury javio kako bi odao počast Anthonyju Joshui i dvojici preminulih u stravičnoj prometnoj nesreći u Nigeriji. Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, 37-godišnji Fury, koji bi se u rujnu trebao boriti protiv Joshue, objavio je dirljivu poruku na svom Instagram storyju. Govoreći o preminulima Latifu Ayodeleu i Sini Ghamiju, „Kralj Cigana“ je napisao: “Ovo je tako tužno. Neka im Bog podari dobar počinak na nebu.”

Dvojica Joshuinih trenera tragično su izgubila život nakon što su se velikom brzinom zabili u kamion koji je stajao na cesti. Joshuaov britanski “supermeč” s Furyjem, vrijedan oko 100 milijuna funti, sada je navodno u ozbiljnoj opasnosti jer se ne zna kada će, i hoće li uopće, Joshua biti spreman za borbu.

“Ljudi moraju shvatiti da se ne smije voziti prebrzo. Ne smije se piti i voziti. Ne smije se drogirati i voziti. Ovo je ozbiljno upozorenje da morate obratiti pažnju. Kada vozite, morate biti potpuno koncentrirani u svakom trenutku. Ovo je podsjetnik koliko je život krhak, posebno onda kada najviše uživate”, rekao je Furyjev otac u drugoj objavi, prenosi The Sun. Joshua je kao putnik ozlijeđen u strašnoj nesreći u blizini benzinske postaje na prometnoj autocesti Lagos–Ibadan. Lokalni mediji tu su cestu opisali kao jednu od najsmrtonosnijih u Nigeriji, a šokantne snimke prikazuju zabrinute prolaznike kako pomažu ozlijeđenoj zvijezdi da izađe iz Lexusa, dok se Britanac oprezno probija preko sjedala prekrivenih razbijenim staklom.

Latif i Sina bili su važan dio “Teama AJ” i uz Joshuu su bili gotovo tijekom cijele njegove bogate karijere. Kondicijski trener Sina bio je čak i u boksačevu kutu u borbi protiv Jakea Paula u Miamiju 19. prosinca, kada je AJ nokautirao YouTubera u velikom meču.

