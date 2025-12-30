Joshuino stanje nije toliko bezazleno: U pitanje je došao boksački megaspektakl

Anthony Joshua u ponedjeljak je ozlijeđen u prometnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dvije osobe. Poginula su dva njegova suradnika i velika prijatelja, a posljednje informacije kažu da Joshuine ozljede ipak nisu toliko bezazlene.

Prve informacija koje su stigle nakon nesreće govorile su o manjim ozljedama i Joshua je u bolnici bio samo iz predostrožnosti. Ipak, Daily Mail piše, pozivajući se na izvore bliske boksaču, da su oštećenja na Joshuinu tijelu ipak ozbiljnije prirode nego se to na početku mislili.

Govori se o mogućim ozljedama rebra i koljena te da se strahuje za karijeru Anthonyja Joshue, a sljedeća godina trebala je donijeti megaokršaj protiv Tysona Furyja vrijedan sto milijuna funti. Joshua je u Nigeriji trebao provesti tjedan dana odmarajući nakon pobjede nad Jakeom Paulom prije 10-ak dana.

Bogata 2026. došla u pitanje

2026. za Joshuu je trebala donijeti borbe s Ricom Verhoevenom, a onda i s Furyjem u rujnu ili listopadu. Svi ti planovi sada su upitni nakon ove nesreće.

Podsjetimo, automobil u kojem je bio Joshua, Lexus SUV, sudario s kamionom koji je stajao u blizini benzinske postaje na prometnoj autocesti Lagos-Ibadan. Dva su putnika i Joshuina prijatelja poginula dok je boksač i još jedan suputnik završio s lakšim ozljedama.

