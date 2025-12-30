FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OZBILJNE OZLJEDE /

Joshuino stanje nije toliko bezazleno: U pitanje je došao boksački megaspektakl

Joshuino stanje nije toliko bezazleno: U pitanje je došao boksački megaspektakl
×
Foto: Jc Ruiz, Pa Images/alamy/profimedia

Govori se o mogućim ozljedama rebra i koljena

30.12.2025.
9:18
Sportski.net
Jc Ruiz, Pa Images/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Anthony Joshua u ponedjeljak je ozlijeđen u prometnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dvije osobe. Poginula su dva njegova suradnika i velika prijatelja, a posljednje informacije kažu da Joshuine ozljede ipak nisu toliko bezazlene. 

Prve informacija koje su stigle nakon nesreće govorile su o manjim ozljedama i Joshua je u bolnici bio samo iz predostrožnosti. Ipak, Daily Mail piše, pozivajući se na izvore bliske boksaču, da su oštećenja na Joshuinu tijelu ipak ozbiljnije prirode nego se to na početku mislili.

Sve o boksu čitajte na portalu Net.hr. 

Govori se o mogućim ozljedama rebra i koljena te da se strahuje za karijeru Anthonyja Joshue, a sljedeća godina trebala je donijeti megaokršaj protiv Tysona Furyja vrijedan sto milijuna funti. Joshua je u Nigeriji trebao provesti tjedan dana odmarajući nakon pobjede nad Jakeom Paulom prije 10-ak dana. 

Bogata 2026. došla u pitanje

2026. za Joshuu je trebala donijeti borbe s Ricom Verhoevenom, a onda i s Furyjem u rujnu ili listopadu. Svi ti planovi sada su upitni nakon ove nesreće.

Podsjetimo, automobil u kojem je bio Joshua, Lexus SUV, sudario s kamionom koji je stajao u blizini benzinske postaje na prometnoj autocesti Lagos-Ibadan. Dva su putnika i Joshuina prijatelja poginula dok je boksač i još jedan suputnik završio s lakšim ozljedama.

POGLEDAJTE VIDEO: Infantino opravdava cijene ulaznica: 'Da nije nas, ne bi bilo ni nogometa u 150 zemalja'

BoksAnthony JoshuaTyson FuryRico Verhoeven
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OZBILJNE OZLJEDE /
Joshuino stanje nije toliko bezazleno: U pitanje je došao boksački megaspektakl