'MISLIO SAM DA HALUCINIRAM' /

Potres od 6,1 stupnjeva pogodio susjede: 'Sretno Talijani. Vezuv se budi! Pokajte se'

Foto: EMSC

Potresi na dubini većoj od 300 kilometara smatraju se dubokim potresom. Zasad nema izvješća o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti

10.3.2026.
7:11
Tajana Gvardiol
Potres magnitude 6,1 pogodio je u utorak Tirensko more kod zapadne obale Italije, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ). Potres je bio na dubini od 377 kilometara nekoliko minuta iza ponoći u utorak, priopćio je GFZ.

Potresi na dubini većoj od 300 kilometara smatraju se dubokim potresom. Zasad nema izvješća o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti.

EMSC je zabilježio podrhtavanje jačine 5,9 stupnjeva pod Richteru na dubini od 375 kilometara tri minute iza ponoći, 43 kilometra jugozapadno od Napulja i 22 kilometra jugoistočno od otoka Ischia. Brojni korisnici opisali su svoja svjedočanstva.

'Mislio sam da haluciniram'

"Potres valovitog tipa trajao je oko pet sekundi. Jasno osjetio. Lusteri su se njihali",

"Sretno Talijani. Vezuv se budi! Pokajte se",

"Gledao sam TV i odjednom sam osjetio čudno pomicanje. Kao da se kauč na razvlačenje pomaknuo s desna na lijevo. Mislio sam da haluciniram", pišu Talijani u komentarima.

POGLEDAJTE VIDEO: Dobili su krov nad glavom pet godina od potresa, ali rane još bole: 'Čuješ buku, odmah pomisliš na to'

PotresTirensko MoreItalija
