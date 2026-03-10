FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOĆE LI SE ODRŽATI? /

FIFA poslala jasnu poruku usred globalne krize: 'Nemamo kristalnu kuglu...'

FIFA poslala jasnu poruku usred globalne krize: 'Nemamo kristalnu kuglu...'
×
Foto: BONNIE CASH/UPI/Profimedia

FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

10.3.2026.
10:56
Sportski.net
BONNIE CASH/UPI/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Operativni direktor FIFA za Svjetsko prvenstvo, Heimo Schirgi, izjavio je da je turnir prevelik događaj da bi bio odgođen unatoč globalnim napetostima izazvanim ratom između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana.

Schirgi je to rekao u Dallas, gdje će biti smješten budući Međunarodni medijski centar za prvenstvo koje počinje 11. lipnja.

“Da imam kristalnu kuglu, mogao bih reći što nas čeka, ali situacija se stalno mijenja i pratimo je iz dana u dan”, kazao je Schirgi. Dodao je da FIFA svakodnevno surađuje s domaćim i međunarodnim partnerima kako bi procijenila razvoj događaja.

“U jednom trenutku imat ćemo jasnije rješenje. Svjetsko prvenstvo će se, naravno, održati. Turnir je jednostavno prevelik i nadamo se da će sve reprezentacije koje su se kvalificirale moći sudjelovati”, poručio je.

FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. 

POGLEDAJTE VIDEO: Infantino opravdava cijene ulaznica: 'Da nije nas, ne bi bilo ni nogometa u 150 zemalja'

Svjetsko Prvenstvo 2026.Fifa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx