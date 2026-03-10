FIFA poslala jasnu poruku usred globalne krize: 'Nemamo kristalnu kuglu...'

Operativni direktor FIFA za Svjetsko prvenstvo, Heimo Schirgi, izjavio je da je turnir prevelik događaj da bi bio odgođen unatoč globalnim napetostima izazvanim ratom između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana.

Schirgi je to rekao u Dallas, gdje će biti smješten budući Međunarodni medijski centar za prvenstvo koje počinje 11. lipnja.

“Da imam kristalnu kuglu, mogao bih reći što nas čeka, ali situacija se stalno mijenja i pratimo je iz dana u dan”, kazao je Schirgi. Dodao je da FIFA svakodnevno surađuje s domaćim i međunarodnim partnerima kako bi procijenila razvoj događaja.

“U jednom trenutku imat ćemo jasnije rješenje. Svjetsko prvenstvo će se, naravno, održati. Turnir je jednostavno prevelik i nadamo se da će sve reprezentacije koje su se kvalificirale moći sudjelovati”, poručio je.

FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

POGLEDAJTE VIDEO: Infantino opravdava cijene ulaznica: 'Da nije nas, ne bi bilo ni nogometa u 150 zemalja'