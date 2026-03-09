FREEMAIL
Navijači nisu pretjerano zadovoljni Dalićevim odabirom: 'Petković je televizor u boji za neke'

Navijači nisu pretjerano zadovoljni Dalićevim odabirom: 'Petković je televizor u boji za neke'
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Utakmice protiv Kolumbije i Brazila bit će više od običnih prijateljskih susreta

9.3.2026.
12:49
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
Hrvatski nogometni savez je na svom službenom Instagram profilu objavio popis igrača na koje izbornik Zlatko Dalić računa za nadolazeće prijateljske utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama. Objava je izazvala veliko zanimanje javnosti, označivši početak završnih priprema za Svjetsko prvenstvo koje se održava za samo tri mjeseca i na koje Vatreni ponovno odlaze s velikim ambicijama.

Reakcije navijača i optimizam uoči velikog natjecanja

Objava je u kratkom roku prikupila brojne komentare navijača, koji su uglavnom iskazali podršku i optimizam. Mnogi su pozdravili pozivanje mlađih igrača, ali bilo je i onih koji se itekako ne slažu s popisom. Bilo je i znatiželjnih pitanja, poput onog o formi pojedinih igrača, ali i zanimljivih prijedloga, kao što je ideja o odigravanju utakmice protiv Urugvaja, jedinog svjetskog prvaka s kojim Hrvatska još nije odmjerila snage.

 

 

 

 

"Zašto ne Letica?"

"Zamjeni Musu s Beljom i dobro je."

"Niti jedan lijevi bek..."

"Činjenica je da imamo puno napadača, a da niti je nije profilu Bruna Petkovića koji po meni mora ići na SP, uz dužno poštovanje svima Bruno mora biti u ekipi, da nije bilo njegovog gola protiv Brazila mislim da ne bi bila niti medalja..."

"Stojković zaslužuje u prvi jedanaest mali je prava mašina."

"Htjeli vi to ili ne. Petković i Oršić moraju u Ameriku ako nešto planiramo napravit."

"Petković i nespreman za Musu i Matanovića je televizor u boji."

Ove pripremne utakmice dolaze u trenutku kada se Hrvatska priprema za nastup u skupini L na Svjetskom prvenstvu, gdje će odmjeriti snage s Engleskom u Dallasu, Panamom u Torontu i Ganom u Philadelphiji. Cjelokupna atmosfera oko reprezentacije i Saveza je izrazito pozitivna.

Sve to stvara ozračje velikih očekivanja dok Vatreni kreću na američku turneju. Utakmice protiv Kolumbije i Brazila bit će više od običnih prijateljskih susreta, one su posljednja velika provjera uigranosti i snage momčadi prije odlaska na još jedno Svjetsko prvenstvo.

