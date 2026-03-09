Zagreb postaje regionalno središte razgovora o novcu: Stiže Tjedan financijske pismenosti

Ovog ožujka Zagreb ponovno postaje mjesto susreta stručnjaka, institucija i građana koji žele bolje razumjeti svijet novca. Od 16. do 21. ožujka održava se Tjedan financijske pismenosti 2026., inicijativa koja u glavni grad Hrvatske dovodi vodeća imena financijske industrije, akademske zajednice i poslovnog svijeta.

Riječ je o projektu koji se u kratkom vremenu profilirao kao jedna od najrelevantnijih regionalnih platformi za otvoreni razgovor o financijama, a ovogodišnje izdanje dolazi s jasnom porukom – o novcu treba govoriti jasno, argumentirano i bez uljepšavanja.

Središnji događaj programa bit će 4. Regionalna konferencija financijske pismenosti, koja će se 20. ožujka održati u Kaptol Boutique Cinema, u organizaciji Ekonomskog fakulteta – Zagreb i Raiffeisen mirovinskih fondova.

Ovogodišnja tema konferencije, "Financije bez filtera: prilike i izazovi digitalnog doba", otvara raspravu o svijetu u kojem digitalne tehnologije, umjetna inteligencija i društvene mreže istodobno donose nove prilike – ali i nove financijske rizike.

Ministri, regulatori i lideri financijske industrije na istoj pozornici

Konferencija okuplja predstavnike državnog vrha, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske zajednice i poslovnog svijeta.

Među govornicima su doc. dr. sc. Tomislav Ćorić, potpredsjednik Vlade i ministar financija Republike Hrvatske, izv. prof. dr. sc. Marko Primorac, bivši ministar financija, te dr. sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

U raspravama sudjeluju i predstavnici vodećih financijskih institucija: Gordan Šumanović, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskih fondova, Renata Vujasinović, Country Manager Croatia u Visa Europe, Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka, Slađana Ćosić, voditeljica Grupe Europske investicijske banke u Hrvatskoj, Ivana Žitnik, članica Uprave EOS matrix, Tamara Rendić, predsjednica Uprave Wiener osiguranja VIG te Adriana Tomić, članica Uprave Grawe osiguranja.

Akademsku zajednicu predstavljaju prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta – Zagreb, izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić, članica organizacijskog odbora konferencije, te prof. dr. sc. Slađana Benković s Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

Program uključuje i predstavnike poslovne i financijske zajednice: Ognjen Bagatin, serijski poduzetnik i poduzetnički influencer, Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje iz Croatia osiguranja, Ivan Rukavina, direktor Sektora hrana iz Kauflanda, Slaven Smojver, direktor Direkcije supervizije informacijskih sustava iz Hrvatske narodne banke, prof. psih. Marina Mesarić Radojčin, direktorica nadležna za ESG, Privredna banka Zagreb, Maja Pleša, Area Brand menadžerica iz Orbica, te jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica Meri Goldašić.

Panel rasprave moderirat će dr. sc. Eva Horvat, članica Uprave Raiffeisen mirovinskih fondova, Petra Mlačić Vučemilović-Jurić, savjetnica ministra financija i novinarka, te izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić s Ekonomskog fakulteta – Zagreb.

Novac u doba inflacije, umjetne inteligencije i društvenih mreža

Program konferencije podijeljen je u tri tematska panela koji obrađuju ključne dimenzije suvremenih financija.

Panel "Makro trendovi, mikro odluke: kako globalne promjene oblikuju naše financije" otvara raspravu o utjecaju inflacije, geopolitičkih promjena i globalnih tržišta na svakodnevne financijske odluke građana.

Panel "Od inovacije do manipulacije: AI, digitalizacija i nova lica starih prijevara" fokusira se na digitalne rizike i nove oblike financijskih prijevara.

Treći panel, "Influence Me If You Can: psihologija financijskog uspjeha u online dobu", bavi se utjecajem društvenih mreža i digitalne kulture na financijske navike, percepciju uspjeha i način na koji mlađe generacije donose financijske odluke.

Umjesto teorijskih rasprava, fokus je na konkretnim izazovima s kojima se građani i poduzetnici svakodnevno susreću – od inflacije i kredita do online manipulacija i financijskih trendova s društvenih mreža.

Besplatne akademije i program za sve generacije

Konferencija je dio šireg programa Tjedna financijske pismenosti, koji kroz šest dana donosi niz besplatnih edukativnih aktivnosti za građane svih generacija.

Poseban program namijenjen je mladima kroz Financial Literacy Talk, koji će se 17. ožujka održati u Urania – prostoru kreacije.

U tom će formatu gastro influencerica Maja Jalšovec održati talk "Obroci do 5 eura", TikTok kreatori Marta i Alan Baudoin govorit će o temi "Život na minimalcu", dok će Henry Jim, ETF analitičar iz Bloomberg LP, održati predavanje "Why ETFs Are Taking Over the Investing World".

Program uključuje i Akademiju financijske pismenosti za mlade, Akademiju financijske pismenosti za odrasle, te novu programsku cjelinu Akademiju za mikro, male i srednje poduzetnike, koja će se 19. ožujka održati na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.

Na toj će akademiji sudjelovati stručnjaci iz financijske industrije i uspješni poduzetnici, među kojima su Kristina Ercegović, Drago Jukić, Boris Sruk i Marko Brajković.

Za najmlađe posjetitelje i njihove roditelje organizira se Financijska igraonica, koja će se 21. ožujka održati u Moneterra – Muzeju novca Hrvatske narodne banke, interaktivnom muzeju posvećenom svijetu novca, financija i monetarne povijesti.

Program uključuje i Fin&Femme, panel posvećen ekonomskom osnaživanju žena na kojem će sudjelovati dekanica Ekonomskog fakulteta, prof.dr.sc. Sanja Sever Mališ, direktorica HUB-a, Tamara Perko, rukovoditeljica korporativnih poslova iz Philip Morrisa, Darija Jurica Vuković, Business Unit Manager u Orbico Hrvatska,Lena Mrđen, članica Uprave Eos matrix, Barbara Cerinski, direktorica Sektora obrade štete u Wiener osiguranju, Jana Mahmet, rukovoditeljica Sektora marketinga u Kaufland Hrvatska, Lea Ileković Žigić, direktorica ESG Competence Centra u PBZ, Nataša Mlakar, pjevačica i poduzetnica Maja Šuput, poduzetnica i vlasnica Bread Cluba Anamaria Zajec Palić te brojne druge uspješne žene.

Razgovor o novcu kakav danas doista jest

Tjedan financijske pismenosti razvija se kao platforma koja povezuje akademsku zajednicu, financijsku industriju i građane – s ciljem da financijsko znanje postane dostupno svima.

U vremenu kada financijske odluke postaju sve kompleksnije, a posljedice pogrešnih procjena sve skuplje, cilj inicijative je građanima pružiti znanje, alate i samopouzdanje za donošenje informiranih financijskih odluka.

