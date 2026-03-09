Liječnice, investitorice, znanstvenice i osnivačice: Na pozornici švicarskog Game Changera govorit će brojne iznimne žene

Nakon što smo obilježili Međunarodni dan žena, pravo je vrijeme da istaknemo koliko je snažan i važan ženski glas u svijetu biznisa, tehnologije i inovacija. Upravo zato nas posebno veseli što će i na prvom Game Changeru u Švicarskoj, koji će se održati za četiri dana, velik dio pozornice pripasti iznimnim ženama – lidericama, poduzetnicama i stručnjakinjama koje svojim znanjem, iskustvom i vizijom svakodnevno pomiču granice. Isti scenarij ponovit će se na svim ovogodišnjim Gme Changer konferencijama koje tek slijede: u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji te Ujedinjenom Kraljevstvu.

Njihove priče, perspektive i ideje donose novu energiju i inspiraciju, potvrđujući da su raznolikost i inkluzija ključni pokretači promjena u modernom poslovnom svijetu. Na panelima će podijeliti svoja iskustva, izazove i lekcije koje su ih dovele do uspjeha – te pokazati kako izgleda prava ženska snaga u praksi.

Ranije smo vam već predstavili dvije doktorice: Dr. Karen Wendt – predsjednicu SFTL - SwissFinTechLadies, anđeosku investitoricu, pionirku održivosti i jedan od ključnih globalnih glasova koji redefiniraju svrhu financija. Dr. Wendt radi s kompanijama i investitorima kako bi razumjeli, upravljali i aktivno oblikovali dugoročni učinak svojih ulaganja. Uz nju će biti i dr. Anna Erat, jedna od vodećih europskih zdravstvenih stručnjakinja na sjecištu preventivne medicine, dugovječnosti, zdravstvene strategije i održive transformacije zdravstvenog sustava.Osim toga, dr. Erat je healthtech poduzetnica, članica upravnih odbora u područjima healthtecha, umjetne inteligencije i medicine dugovječnosti i globalna savjetnica.

U nastavku donosimo ostala žene koje će svojim glasom i iskustvom obilježiti ovogodišnji Game Changer u Švicarskoj posvećen temama dugovječnosti, wellness inovacija i MedTecha.

Dr. Elisabeth Roider

Dr. Elisabeth Roider je liječnica-znanstvenica, poduzetnica i investitorica na samom vrhu područja zdravstva, znanosti i dugovječnosti. Obrazovana na Harvardu i u Švicarskoj, donosi više od 20 godina iskustva u medicini, istraživanju i izgradnji poduzeća.

Foto: GameChanger

Elisabeth je osnovala više tvrtki – uključujući poduzeće nove generacije usmjereno na dugovječnost kože – te podržava startupove u područjima algoritamske detekcije vida, poligenskog rizika za plodnost, kognitivnog poboljšanja i personaliziranih terapija raka, dok istovremeno savjetuje vodeće fondove i korporativne investicijske grupe.

Dr. Nadine Esposito

Nadine Esposito je zamjenica glavnog direktora za prihode i osnivačica tvrtke Wellthspan Advisory, gdje se specijalizirala za komercijalizaciju, strategiju rasta i partnerstva unutar ekosustava dugovječnosti.

Foto: GameChanger

S dubokim stručnim znanjem na sjecištu znanosti o dugovječnosti, inovacija u zdravstvu i poslovnog razvoja, pomaže organizacijama da revolucionarna istraživanja pretvore u skalabilna rješenja spremna za tržište. Kroz Wellthspan Advisory fokusira se na izgradnju održivih poslovnih modela koji unapređuju zdravstveni vijek, preventivnu skrb i dugoročno stvaranje vrijednosti u sektoru dugovječnosti.

Shirley Choo

Shirley je direktorica ulaganja i članica investicijskog odbora u Convergence Partnersu, švicarskom fondu usmjerenom na zdravstvo i društveni utjecaj.

Foto: GameChanger

Također je članica upravnog odbora i voditeljica za Europu u organizaciji HERHealthEQ, nevladinoj zdravstvenoj organizaciji sa sjedištem u New Yorku, te je saveznica organizacije Real Mental Health, vodeće organizacije posvećene mentalnom zdravlju muškaraca. Kao dugogodišnja praktičarka chada (japanske ceremonije čaja), ikebane, pilatesa i klavira, u svoj investicijski rad unosi kulturnu disciplinu, prisutnost, preciznost i dugoročnu viziju.

Dr. Martha Boeckenfeld

Dr. Boeckenfeld je članica upravnog odbora Generali Switzerland, bivša članica najvišeg menadžmenta (C-level) u UBS-u i AXA-i, te je obnašala funkcije u upravnim odborima UniCredita i BlackRocka – što joj daje rijetku perspektivu o tome gdje se susreću financije, osiguranje, umjetna inteligencija i znanost o ljudskoj dugovječnosti.

Foto: David Biedert/GameChanger

Doktorirala je pravo i više od 25 godina bavi se prevođenjem novih tehnologija u strategije koje upravni odbori i izvršni menadžment mogu primijeniti – od zdravstvene skrbi temeljene na umjetnoj inteligenciji i procjene rizika vođene biomarkerima do regulatornih okvira koji će ih uređivati. Proglašena je jednom od Top 100 Women of the Future, među Top 5 Women in Tech in Europe, LinkedIn Top Voice (2024. i 2025.) te Favikon #2 Creator u Švicarskoj.

Dr. Marta Ra

Dr. Marta Ra, suosnivačica i predsjednica organizacije Women in Sustainable Finance te stručnjakinja za financije dugovječnosti (Longevity Finance), donosi bogato iskustvo iz bankarskog sektora i vodećih financijskih institucija.

Foto: GameChanger

Njezina je misija inspirirati i povezivati žene u financijama, pokazujući kako kombinacija stručnosti, strateškog razmišljanja i ženske energije može oblikovati održive i dugoročne financijske strategije.

Vanessa Bertinotti

Vanessa Bertinotti je švicarska biohakerica prepoznata po svom integriranom pristupu koji kombinira znanost, tehnologiju i prirodne prakse kako bi optimizirala dobrobit. Certificirana je hipnoterapeutkinja te pomaže klijentima u izgradnji trajnih navika i prevladavanju mentalnih blokada, spajajući poboljšanje životnog stila s dubokom unutarnjom sviješću i poštovanjem prema prirodi.

Foto: GameChanger

Autorica je neovisnog podcasta „Salute e Biohacking“, u kojem intervjuira međunarodne stručnjake o zdravlju, svijesti i osobnom razvoju, te knjige „Guide to Biohacking – A Journey Through Science, Nature, and Awareness“, dostupne na više jezika na Amazonu.

Dr. Antonella Santuccione Chadha

Dr. Antonella Santuccione Chadha je međunarodno nagrađivana liječnica, neuroznanstvenica i međunarodno priznata stručnjakinja za preciznu medicinu utemeljenu na razlikama spola i roda. Osnivačica je Women’s Brain Foundation, gdje predvodi globalne napore za unapređenje znanstvenog razumijevanja kako biološki spol i rod utječu na zdravlje mozga i mentalno zdravlje.

Foto: GameChanger

Njezin rad usmjeren je na ubrzavanje inovacija u liječenju neuroloških i psihijatrijskih poremećaja, uklanjanje pristranosti u istraživanjima i kliničkom razvoju te oblikovanje pravednijeg zdravstvenog sustava.

Dr. Sahar Haroon

Dr. Sahar Haroon je holistička stomatologinja sa sjedištem u Švicarskoj i osnivačica Dental Longevity Boutiquea Journey of the Smile u Zürichu, specijaliziranog za preventivnu, estetsku i regenerativnu stomatologiju, s naglaskom na povezanost oralnog zdravlja, cjelokupnog zdravlja organizma i dugovječnosti.

Foto: GameChanger

Lisa Krage

Lisa Krage pomaže liderima i vrhunskim profesionalcima postići održivu vrhunsku izvedbu — bez iscrpljenosti.

Foto: GameChanger

Kao bivša sportašica i međunarodna voditeljica brendova u tvrtkama On i Adidas, povezuje svijet vrhunskog sporta i poslovnih okruženja pod visokim pritiskom, kombinirajući znanstvenu dijagnostiku stresa, spoznaje iz treninga i coaching za visoku učinkovitost. Njezina je misija postaviti zdravlje kao temelj uspjeha — i kao stratešku prednost u performansama za pojedince i organizacije.

Alessandra Ginsburg-Lechien

Alessandra Ginsburg je švicarska stručnjakinja za funkcionalnu prehranu, specijalizirana za hormonsko i probavno zdravlje žena, s naglaskom na perimenopauzu i menopauzu. Akreditirana je od strane ASCA i RME te radi na francuskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku s multikulturalnom bazom klijenata.

Foto: GmaeChanger

Uz privatnu praksu, Alessandra surađuje sa švicarskim klinikama na podršci složenim slučajevima koristeći interdisciplinarni pristup.

Corinne Briaud Manon

Corinne Briaud je viša izvršna direktorica i strateška savjetnica specijalizirana za potrošačko zdravlje, dugovječnost i healthspan žena. S više od 25 godina globalnog iskustva u vođenju tvrtki poput Timeline, Galderma, Nestlé Skin Health, GSK, P&G i Reckitt, izgradila je i razvila znanstveno utemeljena poduzeća i brendove u područjima intimne njege žena, plodnosti, migrene, dermatologije i stanične dugovječnosti.

Foto: GameChanger

Kao osnivačica Greenmarlin Consulting, Corinne je duboko uključena u ekosustav dugovječnosti i savjetuje startupove i rastuće zdravstvene tvrtke o viziji, strategiji, komercijalnom širenju i operativnoj izvrsnosti – kombinirajući korporativnu disciplinu s poduzetničkom agilnošću kako bi potaknula održivi rast i mjerljiv učinak. Također je suosnivačica LongHER, globalne platforme posvećene unapređenju healthspana žena kroz znanost, edukaciju i zajednicu

Julia Sophia Sander

Julia Sander je Chief People Officer u brzo rastućoj financijskoj konzultantskoj tvrtki, gdje savjetuje timove lidera kako skalirati izvedbu, kulturu i talent bez gubitka ljudskog dodira. Kao majka, iz prve ruke zna što znači održavati visoke standarde u karijeri, obitelji i odnosima, istovremeno stvarajući prostor za zdravlje, radost i perspektivu. U rujnu 2025. Julia je osnovala Amara Circle, potaknuta jednostavnim uvidom: previše visoko uspješnih žena dijeli iste vrijednosti, ambicije i ukus, ali nema mjesto gdje mogu izdahnuti, ponovno se uskladiti i osjetiti duboko razumijevanje.

Foto: GameChanger

Od tada, Amara Circle je prerasla u privatnu zajednicu u Zürichu, okupljajući žene u svom punom potencijalu koje navigiraju svim aspektima modernog života: pritiscima vođenja, obiteljskim logističkim izazovima, prijateljstvima, partnerstvima i identitetom.

Joy Bordini

Joy Bordini je bioinformatičarka i poduzetnica, suosnivačica i izvršna direktorica tvrtke Go Healthy & Co, švicarskog startupa koji razvija rješenja za mentalno zdravlje temeljem digitalnog fenotipiranja: kontinuiranog, pasivnog prikupljanja podataka sa pametnih telefona, poput vremena korištenja ekrana, kretanja i obrazaca korištenja, kako bi se otkrili pokazatelji mentalnog i fizičkog zdravlja osobe.

Foto: GameChanger

Tamara Radaković

Tamara Radaković je liječnica, osnivačica i edukatorica u području zdravlja žena i dugovječnosti. Kao suosnivačica YUEVA Longevity, razvila je integrativni pristup koji povezuje preciznu dijagnostiku (biomarkeri i hormonski profili), podatke sa pametnih uređaja i intervencije životnog stila u jasne, strukturirane i održive planove dugovječnosti, prilagođene ženama, od reproduktivnih godina do perimenopauze i menopauze.

Foto: GameChanger

Uz rad u YUEVA Longevity, aktivna je u privatnom upravljanju zdravljem pojedinih klijenata, savjetuje bolnice i klinike za dugovječnost diljem Europe i međunarodno o strategiji, dizajnu usluga i digitalnoj transformaciji te redovito nastupa i moderira na konferencijama posvećenima dugovječnosti i zdravlju žena.

Luise Ammerschuber

Luise Ammerschuber je direktorica i osnivačica YESS Impact i AMCO – Ammerschuber Consulting. YESS Impact je konzultantska organizacija u Zürichu usmjerena na održivost, društveni utjecaj i ESG (Environmental, Social & Governance) strategije.

Foto: GameChanger

Njezina misija je pomoći organizacijama — uključujući korporacije, nevladine organizacije, državne institucije, banke, investitore i zaklade — da integriraju održive i etičke poslovne prakse, unaprijede svoj društveni i okolišni utjecaj te ispune ciljeve održivog razvoja (SDG).