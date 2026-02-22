Upoznajte prvu panelisticu Game Changer Switzerland: Ona je anđeoska investitorica i još mnogo toga

Ostalo je nešto manje od mjesec dana do prve Game Changer konferencije u Švicarskoj na kojoj će se pričati o tome kako znanost, tehnologija i novi poslovni modeli preoblikuju ljudsko zdravlje, ugostiteljstvo i stilove života budućnosti.

Cilj jednodnevne konferencije jest kroz dinamična i odvažna predavanja, panel-rasprave visokog utjecaja i praktične prezentacije pokazati organizacijama i pojedincima što točno mogu početi raditi već danas kako bi izgradili zdraviji i dulji život. Tako je došlo vrijeme da vam počnemo predstavljati švicarske paneliste čije impresivne karijere i bogata znanja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Foto: Net.hr

Stručni panelisti ključni su dio ekosustava svake Game Changer konferencije jer predstavljaju most između ideja i stvarne primjene. Oni donose iskustvo iz prakse, različite perspektive i sposobnost da prepoznaju prilike koje drugima često promaknu.

Kroz otvorene rasprave, dijeljenje znanja i konstruktivno propitivanje, panelisti pomažu zajednici da brže uči, donosi kvalitetnije odluke i gradi projekte s dugoročnim učinkom. Njihova uloga nije samo savjetodavna - oni oblikuju kulturu suradnje, potiču inovaciju i stvaraju prostor u kojem nove generacije poduzetnika mogu rasti uz podršku onih koji su već prošli put promjene.

Game Changer Switzerland tako s ponosom predstavlja: Dr. Karen Wendt – predsjednicu SFTL - SwissFinTechLadies, anđeosku investitoricu, pionirku održivosti i jedan od ključnih globalnih glasova koji redefiniraju svrhu financija.

Foto: Net.hr

Kao pionirka održivih financija u investicijskom bankarstvu i arhitektica ekosustava utjecaja, dr. Wendt radi s kompanijama i investitorima kako bi razumjeli, upravljali i aktivno oblikovali dugoročni učinak svojih ulaganja. Njezin rad nalazi se na sjecištu kapitala, održivosti i ljudske dugovječnosti - jednom od najvažnijih ekonomskih područja 21. stoljeća.

Kroz svoju poznatu istraživačku seriju Sustainable Finance, objavljenu u Springer Nature, povezuje vrhunske svjetske stručnjake kako bi zajednički stvarali konkretna rješenja za budućnost impact investiranja i financija dugovječnosti. Njezina najnovija publikacija o financijama dugovječnosti već utječe na način na koji investitori razmišljaju o vrijednosti, riziku i prilikama u svijetu u kojem dulji život mijenja sve.

Foto: Net.hr

Osnivačica je i glavna izvršna direktorica Eccos Impact GmbH te ima doktorat sa Sveučilišta Modul u Beču. Svojim vodstvom nastavlja inspirirati novu generaciju investitora - posebno žena - da istupe i oblikuju budućnost. Njezina temeljna načela usmjeravaju njezinu misiju: "Najbolji način da predvidiš budućnost jest da je stvoriš."

Oni koji razumiju utjecaj neće samo svjedočiti budućnosti financija - oni će je predvoditi.

POGLEDAJTE VIDEO: Počeo je sedmi Sajam vjenčanja! Naše reporterke zasjale na humanitarnoj reviji: 'Ovakve akcije su potrebne'