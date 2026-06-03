Što se krije iza smjene šefa prometnih redara? 'Silom provode vlastitu politiku'

Zbog dočeka rukometaša na kojem je pjevao Thompson - prekršajne naloge Vladi odbio je pisati, a sada je smijenjen.

Grad Zagreb ukinuo je radno mjesto šefu prometnih i komunalnih redara, no tvrde – to nema nikakve veze s dočekom. Odluka je, uvjeravaju, donesena nekoliko tjedana ranije.

Naime, radno mjesto šefa komunalnih i prometnih redara je ukinuto i to nakon što je čelna osoba Željko Renić odbio s Trga ukloniti opremu i vozila za koncert i napisati prekršajni nalog protiv Vlade koja je organizirala doček, tvrde nam izvori bliski Reniću. Premijer o svemu kaže.

"Ako su sad išli micati te ljude s tih mjesta, ja se nadam da im nisu dali otkaz - to dosta govori o karakteru isključivosti, ni to nije loše da birači znaju", navodi premijer Andrej Plenković.

Tomašević: 'Odluka je donesena tjednima prije dočeka'

Tvrdnje da je upravo to razlog smjene demantira gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i pripoji srodnim sektorima u prometu i u komunalnim poslovima je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka, tako da očito nije moglo imati veze s dočekom. Kako može biti kada je iskomunicirano i donesena ta odluka nekoliko tjedana prije", govori gradonačelnik.

Točnije, iz Grada tvrde da je Renić o odluci obaviješten na sastanku 13. siječnja, kao i da će biti raspoređen na drugo odgovarajuće radno mjesto, dok je doček rukometaša bio u veljači. Za RTL Danas još poručuju: 'Sam Pravilnik je nakon raspisivanja opisa poslova svakog radnog mjesta i usuglašavanja s pravnom službom donesen u travnju'

Marija Selak Raspudić: 'Silom provode vlastitu politiku'

Pred našu kameru Renić je htio stati uz uvjet da suglasnost da Grad Zagreb, no odobrenje od Grada nije nam stiglo. Oporba nije iznenađena.

"Ako je netko bio spreman zabraniti doček i bio je zabranio doček rukometaša na Trgu, zašto bi nas onda čudilo da su spremni dijeliti otkaze svojim neistomišljenicima", smatra Ivan Matijević, dok Marija Selak Raspudić tvrdi: 'Taj sukob oko tog pojedinca koji se našao na vjetrometini između Vlade i Možemo pokazuje koliko su i jedni i drugi spremni žrtvovati institucije, uzurpirati ovlasti da bi silom provodili vlastitu politiku'.

Bivši šef prometnih redara tako je s najviše premješten na najnižu poziciju. Zbog svega, doznajemo, protiv Grada najavljuje pravne postupke.