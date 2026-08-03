Znate li što je ovo stvorenje? Izgleda prejezivo, no čudesno je u što se pretvori

Kada stigne na svijet, prvih nekoliko tjedana doista djeluje poput bića iz nekog horor filma te je upravo iz tog razloga čest gost na društvenim mrežama. Međutim, daleko je od stvorenja kojeg biste se trebali plašiti.

Dapače, "to nešto" s vremenom izraste u jednu od najljepših ptica na svijetu pa dopustite da vam u nastavku predstavimo u gouldovu amadinu, ljepoticu koja se smatra najspektakularnije obojenom pticom Australije.

Gouldova amadina, poznata i kao dugina zeba, s pravom se smatra najspektakularnije obojenom pticom Australije. Njezino perje, prelijevajući se u nijansama zelene, žute, ljubičaste i crvene, čini je istinskim živim draguljem tropskih savana.

Ipak, iza te izvanredne ljepote krije se priča o krhkosti i borbi za opstanak, koja svjedoči o dubokom utjecaju čovjeka. Nekada jedna od najčešćih zeba u regiji, danas je simbol ugroženosti, ali i nade koju bude predani napori za njezino očuvanje.

Tijelo joj krase jarko zelena leđa, žuti trbuh i ljubičasta prsa. Mužjaci su intenzivnije obojeni. Posebno je zanimljiv polimorfizam, postojanje triju prirodnih varijacija boje glave. Najčešća je crnoglava forma (oko 75 posto), dok crvenoglave čine ostatak.

Izuzetno rijedak je žutoglavi morf, nastao zbog nedostatka crvenog pigmenta. Znanstvenici su otkrili da je ova raznolikost rezultat složenih genetskih mehanizama.

Istraživanja su identificirala gen na spolnom kromosomu koji regulira melanin i određuje hoće li ptica imati crnu ili crvenu glavu. Taj mehanizam, poznat kao balansirajuća selekcija, omogućio je da obje boje opstanu tisućama generacija, stvarajući fascinantnu raznolikost.

Život u savani: Krhka ravnoteža

Prirodno stanište gouldove amadine su tropske savane sjeverne Australije. Opstanak joj ovisi o specifičnom okolišu: otvorenim šumama eukaliptusa, gustom travnatom pokrovu i blizini vode, jer mora piti nekoliko puta dnevno.

Životni ciklus usko joj je povezan s godišnjim dobima. Veći dio godine hrani se sjemenkama trava. Međutim, tijekom sezone parenja prehrana se drastično mijenja i gotovo se isključivo sastoji od kukaca, bogatog izvora proteina za ptiće.

Jedinstvena je po tome što se, za razliku od drugih zeba, gnijezdi isključivo u šupljinama drveća ili termitnjacima, što je čini ovisnom o starim stablima.

Tijekom dvadesetog stoljeća populacija gouldove amadine doživjela je dramatičan pad. Ključni čimbenici, većinom povezani s ljudskim aktivnostima, doveli su ovu vrstu na rub opstanka.

Promijenjeni vatreni režimi

Požari koje su kontrolirano palili starosjedilački narodi stvarali su mozaična staništa koja su pticama osiguravala stalan izvor hrane. Moderni vatreni režimi, koje karakteriziraju česti i vrući požari tijekom kasne sušne sezone, imaju razoran učinak.

Oni uništavaju ključne vrste trava prije nego što proizvedu sjeme i devastiraju šupljine u stablima nužne za gniježđenje. Istraživanja su potvrdila da ptice izložene ekstremnim požarima imaju lošiju tjelesnu kondiciju, što ukazuje na produžene periode gladi i stresa.

Utjecaj stočarstva i povijesne prijetnje

Prekomjerna ispaša stoke, divljih bivola i svinja dodatno pogoršava situaciju. Stoka mijenja sastav trava, uništavajući vrste ključne za prehranu amadina, a životinje uništavaju i pojilišta.

U prošlosti su populaciju značajno smanjili i ilegalni izlov za trgovinu kućnim ljubimcima te grinja zračnih vrećica (Sternostoma tracheacolum). Iako su te prijetnje danas uglavnom pod kontrolom, vjeruje se da je grinja dokrajčila populacije već oslabljene promjenama u staništu.

Budućnost u rukama čovjeka

Zbog drastičnog pada broja jedinki, gouldova amadina je prema australskom zakonu zaštićena kao ugrožena vrsta.

Iako su procjene populacije nepouzdane zbog nomadskog načina života ptica, detaljne analize i opažanja ukazuju na to da se broj zrelih jedinki kreće između pet tisuća i pedeset tisuća, s najboljom procjenom od oko 25.000 jedinki.

Srećom, intenzivni konzervacijski programi daju rezultate. Uspješne strategije uključuju upravljanje požarima koje oponaša tradicionalne prakse, kontrolu divljih životinja i postavljanje umjetnih gnijezda na područjima gdje nedostaje prirodnih šupljina. Zahvaljujući ovim naporima, čini se da se populacija stabilizirala, a ptice su od 2015. godine sve češće viđene i u nekim novim područjima.

Ipak, budućnost ostaje neizvjesna. Klimatske promjene mogle bi utjecati na režim padalina, što bi moglo izmijeniti dostupnost ključnih vrsta trava i vode te povećati učestalost katastrofalnih požara.