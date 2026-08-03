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Trump otkrio zašto je odustao od napada na Iran: 'Bio bi katastrofalan za njih'

Trump otkrio zašto je odustao od napada na Iran: 'Bio bi katastrofalan za njih'
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Foto: Aaron Schwartz/AFP/Profimedia

Trump je ponovio da je američka vojska u zadnji čas odustala od planova za novi val napada na Iran nakon apela Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Irana

3.8.2026.
8:47
Hina
Aaron Schwartz/AFP/Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi krug razgovora s iranskim predstavnicima nakon što je privremeno otkazao daljnje napade na Iran.

Pregovori bi se trebali održati u ponedjeljak, rekao je Trump novinarima u nedjelju navečer u zrakoplovu Air Force One dok je putovao iz New Jerseyja za Washington.

Američki predsjednik nije rekao gdje će se održati, koliko bi dugo mogli trajati ili tko će sudjelovati.

Trump je također ponovio da je američka vojska u zadnji čas odustala od planova za novi val napada na Iran nakon apela Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Irana.

Planirani napad "bio bi najveći napad od Drugog svjetskog rata i bio bi katastrofalan za njih", rekao je Trump.

Sporazum o okončanju rata

Trump je rekao da je otkazao napade nakon što su mu američki saveznici rekli da se čini da je dogovor blizu. Iran je također naznačio da želi postići dogovor, dodao je.

Iran i Sjedinjene Države dogovorili su se sredinom lipnja o okvirnom sporazumu s ciljem okončanja rata koji je započeo krajem veljače.

Daljnji detalji trebali su se razraditi tijekom 60-dnevnog prijelaznog razdoblja, iako su se od samog početka pojavile sumnje u trajnost sporazuma, a obje strane su od tada izvele ponovljene velike napade.

Trump je u subotu rekao da obustavlja još jedan val napada jer su dogovoreni "perimetri dogovora".

Zasad nije bilo potvrde iz Irana da je dogovor blizu.

Donald TrumpNapad Na IranPregovori
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