Trump objavio veliki sporazum za Gazu: 'Hamas će se razoružati, Izrael će se povlačiti'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u četvrtak na društvenim mrežama da je postignut sporazum o „potpunom razoružanju Hamasa i svih drugih naoružanih skupina u Gazi” u sklopu mirovnog plana predstavljenog prošle godine, prenosi ABC.

„Ovaj sporazum predstavlja ključan korak prema tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada koja će blisko surađivati s Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu”, napisao je Trump, misleći na novoosnovanu multinacionalnu organizaciju stvorenu u okviru mirovnog plana od 20 točaka kojim su okončane aktivne borbe u Gazi.

„Istodobno, Izrael će imati sigurnost koju zaslužuje, a Gaza se više neće koristiti kao baza za terorističke napade”, dodao je Trump.

U početku je objavljeno vrlo malo pojedinosti o sporazumu o razoružanju, a izraelski dužnosnici i Hamas nisu odmah komentirali predsjednikovu objavu.

U priopćenju je Odbor za mir naveo da je Hamas „prihvatio detaljnu Mapu puta za provedbu sljedećih faza primirja u Gazi”, ističući da je riječ o rezultatu višemjesečnih pregovora.

„Mapa puta predstavlja povijesni iskorak”, stoji u priopćenju Odbora. „Po prvi put Hamas se službeno obvezao na provediv plan predaje cjelokupnog naoružanja, nakon čega će uslijediti izraelsko povlačenje iz Gaze.”

'Velika prekretnica'

Trump je u svojoj objavi poručio da sporazum predstavlja „veliku prekretnicu” u provedbi mirovnog plana od 20 točaka te da će se provoditi u fazama.

„Kako se bude dovršavalo razoružanje, izraelske snage će se povlačiti, a Međunarodne stabilizacijske snage zajedno s novom palestinskom policijom preuzet će odgovornost za sigurnost Gaze, njezinih stanovnika i susjednih država”, napisao je Trump.

Dodao je: „Prema ovom sporazumu, Gaza će konačno biti u rukama nove palestinske vlade koja služi svom NARODU.”

U objavi je Trump zahvalio posrednicima, među kojima su Egipat, Katar i Turska, na njihovom radu na provedbi plana.

Mirovni plan od 20 točaka, predstavljen prošle jeseni, doveo je do primirja između Izraela i Hamasa te razmjene izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika.