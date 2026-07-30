Osveta za napade na Bliskom istoku: Amerikanci izveni novi niz udara na Iran

Američka vojska je u četvrtak rekla da je tijekom noći uspješno izvela niz napada na ciljeve u Iranu, opisavši napade kao "moćan" odgovor na pokušaje Irana da dan ranije balističkim projektilima pogodi američke snage na Bliskom istoku.

Ciljevi napada su bili zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju balističkih projektila i bespilotnih letjelica, objekti za nadzor obale i obranu te pomorska sredstva, objavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na društvenoj platformi X rano u četvrtak, po lokalnom vremenu u Iranu.

The US military launched an attack on an empty sports hall in the city of Farashband, Fars Province, southern Iran. pic.twitter.com/UaAHp1jf4V — Iran's Today (@Iran) July 30, 2026

Svrha prekonoćnih napada je bila dodatno smanjiti "prijetnju koje Iran i njegovi posrednici predstavljaju za američke snage, komercijalno brodovlje i susjedne zemlje (Perzijskoga) zaljeva", kazao je CENTCOM.

Napadi u Hormuškom tjesnacu

Iranski mediji su ranije izvijestili o eksplozijama na jugu zemlje. Novinska agencija Fars, povezana s iranskom Revolucionarnom gardom (IRGC), objavila je da je do napada došlo na otoku Kešm u Hormuškom tjesnacu te u pokrajini Bušehr.

Američka vojska je kazala da je Teheran lansirao nekoliko balističkih projektila prema američkim snagama na Bliskom istoku rano u srijedu, što predstavlja prvi zabilježeni napad Teherana otkako je Washington zaustavio svoje napade na iranske ciljeve tijekom vikenda.

Vojska je presrela sve projektile, prema CENTCOM-u, koji nije specificirao što su bili ciljevi Irana.

Iranska državna televizija je citirajući priopćenje IRGC-a rekla da su rakete gađale američku vojnu bazu u Jordanu. Jordanske oružane snage su objavile da su presrele pet balističkih projektila lansiranih iz Irana.

Američke snage i njihov saveznik Saudijska Arabija su nedugo zatim izveli napade u Iraku protiv, kako je rekla američka vojska, "terorista" koje podupire Iran. CENTCOM je objavio da napadi predstavljaju odgovor na preko 30 napada IRGC-a bespilotnim letjelicama tijekom protekla 72 sata.