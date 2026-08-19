Dvije simpatične putnice ušle su u autobus bez karata, ali i vlasnika: Snimka je pravi hit

Stanovnici Portlanda u američkoj saveznoj državi Oregon navikli su na svakakve prizore u javnom prijevozu, no jutarnja vožnja autobusom nedavno je postala nezaboravna kada su se među putnike ukrcala dva potpuno neočekivana gosta.

Ne samo što su bile i bez karti, već i bez vlasnika, a imale su četiri noge i krzno.

Kratka vožnja i zbunjeni pogledi

Nadzorne kamere lokalnog prijevoznika TriMet zabilježile su scenu koja je ubrzo postala lokalni hit. Dvije patuljaste koze, navodno nazvane Billy the Kid i Billy the Goat, ležerno su pratile ostale putnike i ukrcale se na autobus linije FX-2 Division.

Snimka prikazuje kako znatiželjno prolaze kroz vozilo, njuškajući oko sjedala dok ih zbunjeni, ali i zabavljeni putnici promatraju. Njihova avantura javnim prijevozom nije dugo trajala. Jedan od putnika, u suradnji s vozačem, nježno ih je usmjerio prema izlazu.

Nakon što su ispraćene iz autobusa, koze su snimljene kako stoje na pločniku i promatraju vozilo kako odlazi. Tvrtka TriMet podijelila je snimku na svojim društvenim mrežama, našalivši se na račun neobičnih putnika pitanjima poput "kamo su krenuli?" i "jesu li imali važeću kartu?", zaključivši objavu duhovitom konstatacijom: "Na neka pitanja možda nikada nećemo dobiti odgovor".

Potraga za bjeguncima i sretan kraj

Nakon što su napustile autobus, koze su se uputile prema obližnjem trgovačkom centru i nestale iz vidokruga kamera. Ubrzo nakon toga, policija je zaprimila poziv o dvjema patuljastim kozama koje lutaju područjem.

Iako su policajci izašli na teren, nestašni dvojac nisu uspjeli pronaći. Ispostavilo se da ovo nije bila njihova prva avantura. Jedan od susjeda prijavio je policiji kako su mu iste koze prethodno posjetile trijem i pojele mačju hranu.

Srećom, priča ima sretan završetak. Vlasnik je pronađen, a koze su sigurno vraćene kući, nakon čega je njihova ograda dodatno osigurana kako bi se spriječili budući izleti.

Iako je situacija bila simpatična, iz TriMeta su podsjetili na svoja pravila, prema kojima kućni ljubimci u vozilima moraju biti u zatvorenim nosiljkama, s izuzetkom službenih životinja.