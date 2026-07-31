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PONOSNI TATA /

Hoće li kći Dražena Čučeka krenuti njegovim stopama? Glumac otkrio što priželjkuje za nju

Hoće li kći Dražena Čučeka krenuti njegovim stopama? Glumac otkrio što priželjkuje za nju
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Foto:

Dražen Čuček otvorio je dušu o kćeri Leni koju ima s Jelenom Veljačom te priznao ima li djevojčica glumački talent

31.7.2026.
8:31
Hot.hr
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Poznati glumac Dražen Čuček (56) rijetko dijeli detalje iz privatnog života, no u nedavnom je razgovoru napravio iznimku. U kratkom isječku objavljenom na profilu Hype TV-a progovorio je o kćeri Leni i njezinoj fascinaciji kazališnim svijetom, što je pokrenulo pitanje hoće li krenuti stopama svojih roditelja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hype TV HR (@hypetv.hr)

Čuček je s ponosom ispričao kako njegova kći, koju ima iz braka s novinarkom, glumicom i aktivisticom Jelenom Veljačom (45), vrlo jasno razlikuje njegovu privatnu i poslovnu ulogu. "Ona razdvaja tatu doma i tatu na poslu", istaknuo je glumac. Dodao je kako Lenu iznimno zanima promatranje kreativnog procesa iza kulisa te da je česta gošća u kazalištu. Upravo ga je taj njezin interes naveo na zaključak da se u njoj možda krije buduća glumica.

Između očinskog ponosa i brige za budućnost

Inače, Lena se još kao beba pojavila u seriji "Prava žena", koju je napisala njezina majka, pa je od najranijih dana na neki način povezana sa scenom. No, iako Čuček u spomenutom videu s naklonošću govori o kćerinu interesu za umjetnost, u nedavnom razgovoru za magazin Gloria priznao je da oko toga ipak ima određene rezerve.

Na pitanje o njezinoj budućnosti, iskreno je izjavio kako bi mu bilo draže da odabere drugi, stabilniji put. Svjestan težine i izazova koje nosi glumački poziv, glumac je pokazao sasvim razumljiv zaštitnički instinkt. Ipak, kao i svaki roditelj, naglasio je da će njezinu konačnu odluku, kakva god ona bila, u potpunosti podržati.

Dražen čučekJelena VeljačaGluma
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