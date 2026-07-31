Uzeo je pravdu u svoje ruke i počeo se na okrutan način obračunavati s omraženom turističkom praksom

Jedan britanski Tiktoker prikazao je na svom profilu kako se počeo obračunavati s ljudima koji ostavljaju ručnike na plažama i bazenima s ciljem da si tako rezerviraju svoja mjesta.

Osvetoljubivom je muškarcu palo na pamet posipati ručnike praškom koji izaziva svrbež, a snimka njegova pohoda skupila je gotovo dva milijuna pregleda i pritom izazvala brojne osude.

Naime, iako je prašak za svrbež načelno bezazlen, u pojedinim slučajevima žrtvu podvale može odvesti u bolnicu jer postoje dvije glavne vrste praha za svrbež koje se drastično razlikuju po svom djelovanju.

One komercijalno dostupne verzije najčešće se proizvode od mljevenih plodova divlje ruže jer se unutar ploda nalaze sitne, oštre dlačice koje u dodiru s kožom izazivaju isključivo mehaničku iritaciju, sličnu onoj koju stvara vunena odjeća.

Efekt je u tom slučaju neugodan, ali kratkotrajan i lako se uklanja ispiranjem vodom.

Druga, znatno potentnija verzija, potječe od tropske biljke Mucuna pruriens, poznate i kao baršunasti grah. Njezine mahune prekrivene su s tisućama sićušnih, gotovo nevidljivih dlačica ili spikula.

Te spikule ne samo da se poput malih harpuna zabijaju u kožu, već sadrže i moćan biokemijski koktel. Glavni aktivni sastojak je protein i proteaza nazvana mucunain.

Za razliku od šipka, mucunain ne izaziva samo mehaničku iritaciju, već aktivira specifične receptore za bol i svrbež na živčanim završecima u koži.

To pokreće nehistaminski put svrbeža, što znači da uobičajeni lijekovi protiv alergija, antihistaminici, na njega slabo ili nimalo ne djeluju.

Intenzitet svrbeža je neusporedivo jači i dugotrajniji, a slučaj iz 1985. godine u New Jerseyu, gdje su zbog kontakta s mahunama hospitalizirani stanari, bolničari i policajci, svjedoči o snazi ove biljke.

Koji je prašak autor upotrijebio, nije poznato, ali s omraženom turističkom praksom rezervacije mjesta na plažama ipak bi se trebali zabavljati komunalni redari, a ne pojedinci.

Podsjetimo, Grad Pag je prije samo dva tjedna objavio fotografije na kojima su prikazani komunalni redari kako uklanjanju ležaljke i ručnike s plaža, a prije nekoliko dana isto je učinjeno u Općini Sveti Filip i Jakov.

Na isti su se potez odlučile i vlasti u Novom Vinodolskom iz čega možemo zaključiti da se mnoga naša turistička središta trude takvoj praksi stati na kraj.