Pet stvari koje smo mogli naučiti o Hajduku iz debakla na Cipru

Poraz Hajduka 4-0 od ciparskog Pafosa nakon produžetaka, usprkos pobjedi 2-0 u prvoj utakmici, nije samo još jedno bolno europsko razočaranje. Ovaj debakl ogolio je temeljne probleme momčadi i ostavio navijače s pet gorkih spoznaja o stvarnom stanju kluba.

Mentalna krhkost pod pritiskom

Hajduk je ponovno pokazao da se slama u ključnim trenucima. Momčad je imala siguran prolaz do sudačke nadoknade, no primljeni pogodak u 91. minuti odveo je susret u produžetke, gdje je uslijedio potpuni raspad. Ovo nije izoliran slučaj, već bolno ponavljanje povijesti. Nažalost, ovo je čak četvrti put da Hajduk ispada iz Europe nakon prednosti od dva gola, što ukazuje na duboko ukorijenjen problem s mentalitetom.

Taktički promašaj trenera Garcije

Odluka trenera Gonzala Garcije da momčad postavi izrazito defenzivno pokazala se kao potpuni promašaj. Hajduk je prepustio inicijativu Pafosu, branio se cijelo prvo poluvrijeme bez ijedne stvorene prilike i tako pozvao ciparsku momčad da stvori pritisak koji obrana na kraju nije izdržala. Sam trener priznao je nakon utakmice da plan nije bio braniti se, već agresivno uzeti loptu, ali njegova momčad u tome nije uspjela.

Napadačka nemoć bez alternative

Splitska momčad bila je potpuno bezopasna prema naprijed. Prvi ozbiljniji udarac prema golu zabilježen je tek u 56. minuti, što dovoljno govori o napadačkoj igri. Ulazak Marka Livaje donio je kratkotrajnu živost, ali bez konkretnog učinka. Utakmica je potvrdila ono što je odavno jasno: Hajduk je previše ovisan o jednom igraču i nema prave alternative u napadu kada stvari krenu loše.

Raspad sistema i upitna kvaliteta

Momčad je djelovala neorganizirano, a Pafos je bio brži i konkretniji. Golovi u produžecima bili su posljedica potpunog raspada sustava, što je otvorilo i ključno pitanje ima li ovaj igrački kadar kvalitetu za europsku scenu. Hajduk svoj put sada nastavlja u Konferencijskoj ligi protiv Žalgirisa, no dojam nemoći i serijskih pogrešaka ostaje kao gorko upozorenje za nastavak sezone.