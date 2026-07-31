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Brzo je naučio, sve je stvar motivacije

Damned adorable
by u/Scorpiogre_rawrr in MadeMeSmile
31.7.2026.
10:39
Webcafe.hr
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