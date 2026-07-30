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BIJELI NA TURNEJI /

Hajduk na Cipru brani prednost iz Splita u lovu na skupinu Europske lige

Hajduk na Cipru brani prednost iz Splita u lovu na skupinu Europske lige
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tijek uzvratne utakmice 2. pretkola EL-a Pafos - Hajduk pratite UŽIVO na portalu Net.hr

30.7.2026.
15:24
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk od 19 sati igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige u gostima kod Pafosa. 

Uzvratna utakmica 2. pretkola EL-a
30. 07. 2026.
19:00
0
Pafos
 
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0
Hajduk
 

PAFOS: 

HAJDUK: 

Bijeli su na Cipar stigli s 2:0 'u džepu' iz prve utakmice, u kojoj su lijepe golove zabili zabili Michele Šego i Dario Melnjak. 

Prođe li momčad Gonzala Garcije, igrat će u 3. pretkolu protiv austrijskog Red Bull Salzburga. U slučaju poraza nastavit će put u 3. pretkolu Konferencijske lige protiv pobjednika susreta između gruzijskog Dinama Tbilisi i litavskog Žalgirisa. 

Hajduk je ostao bez ozlijeđenog Roka Brajkovića, a a Garcia na konferenciji za medije nije htio otkriti tko će ga zamijeniti. 

HajdukPafosUživo
komentara
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