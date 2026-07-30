Hajduk na Cipru brani prednost iz Splita u lovu na skupinu Europske lige

Hajduk od 19 sati igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige u gostima kod Pafosa.

Uzvratna utakmica 2. pretkola EL-a 0 Pafos : 0 Hajduk

PAFOS:

HAJDUK:

Bijeli su na Cipar stigli s 2:0 'u džepu' iz prve utakmice, u kojoj su lijepe golove zabili zabili Michele Šego i Dario Melnjak.

Prođe li momčad Gonzala Garcije, igrat će u 3. pretkolu protiv austrijskog Red Bull Salzburga. U slučaju poraza nastavit će put u 3. pretkolu Konferencijske lige protiv pobjednika susreta između gruzijskog Dinama Tbilisi i litavskog Žalgirisa.

Hajduk je ostao bez ozlijeđenog Roka Brajkovića, a a Garcia na konferenciji za medije nije htio otkriti tko će ga zamijeniti.