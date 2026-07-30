Pogledajte kako je Torcida ispratila igrače Hajduka nakon tragedije na Cipru

Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige u gostima kod Pafosa poražen 4-0 nakon produžetaka te će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3-0, a konačnih 4-0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

Nakon šokantnih 4:0 za domaću momčad Torcida je šutnjom ispratila igrače. Nije bilo skandiranja, ponovilo se još jedno jako loše gostujuće izdanje. Prvotimci su navijače pozdravili sa centra i uputili se prema svlačionici, a kako je sve izgledalo pogledajte OVDJE.