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TRAGEDIJA NA SICILIJI /

Urušila se zgrada u susjedstvu, ima ozlijeđenih i nestalih: Izgleda kao da ju je raznijela eksplozija

Urušila se zgrada u susjedstvu, ima ozlijeđenih i nestalih: Izgleda kao da ju je raznijela eksplozija
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Foto: Handout/AFP/Profimedia

Dvije su osobe ozlijeđene u rušenju zgrade, a jedna je u teškom stanju

30.7.2026.
22:51
Hina
Handout/AFP/Profimedia
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Sedam osoba smatra se nestalima u četvrtak pri rušenju trokatnice u Messini na Siciliji, rekao je gradonačelnik tog grada.

"U tijeku su operacije potrage za nestalim osobama i pokušavamo dokučiti uzroke", rekao je Federico Basile.

Dvije su osobe ozlijeđene u rušenju zgrade, a jedna je u teškom stanju.

Urušila se zgrada u susjedstvu, ima ozlijeđenih i nestalih: Izgleda kao da ju je raznijela eksplozija
Foto: Handout/AFP/Profimedia
Urušila se zgrada u susjedstvu, ima ozlijeđenih i nestalih: Izgleda kao da ju je raznijela eksplozija
Foto: Handout/AFP/Profimedia

Slike vatrogasaca i lokalne televizije prikazuju zgradu uglavnom uništenu, kao da ju je raznijela eksplozija.

Prema riječima gradonačelnika i vatrogasaca koji su poslani na mjesto događaja, u zgradi smještenoj na južnom rubu grada, nalazilo se nekoliko trgovina i stanova.

SicilijaItalijaUrušavanje ZgradeNestaliSpašavanje
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