Urušila se zgrada u susjedstvu, ima ozlijeđenih i nestalih: Izgleda kao da ju je raznijela eksplozija

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Dvije su osobe ozlijeđene u rušenju zgrade, a jedna je u teškom stanju
Sedam osoba smatra se nestalima u četvrtak pri rušenju trokatnice u Messini na Siciliji, rekao je gradonačelnik tog grada.
"U tijeku su operacije potrage za nestalim osobama i pokušavamo dokučiti uzroke", rekao je Federico Basile.
Dvije su osobe ozlijeđene u rušenju zgrade, a jedna je u teškom stanju.
Slike vatrogasaca i lokalne televizije prikazuju zgradu uglavnom uništenu, kao da ju je raznijela eksplozija.
Prema riječima gradonačelnika i vatrogasaca koji su poslani na mjesto događaja, u zgradi smještenoj na južnom rubu grada, nalazilo se nekoliko trgovina i stanova.