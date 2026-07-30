Urušila se zgrada u susjedstvu, ima ozlijeđenih i nestalih: Izgleda kao da ju je raznijela eksplozija

Sedam osoba smatra se nestalima u četvrtak pri rušenju trokatnice u Messini na Siciliji, rekao je gradonačelnik tog grada.

"U tijeku su operacije potrage za nestalim osobama i pokušavamo dokučiti uzroke", rekao je Federico Basile.

Dvije su osobe ozlijeđene u rušenju zgrade, a jedna je u teškom stanju.

Foto: Handout/AFP/Profimedia

Foto: Handout/AFP/Profimedia

Slike vatrogasaca i lokalne televizije prikazuju zgradu uglavnom uništenu, kao da ju je raznijela eksplozija.

Prema riječima gradonačelnika i vatrogasaca koji su poslani na mjesto događaja, u zgradi smještenoj na južnom rubu grada, nalazilo se nekoliko trgovina i stanova.