Navijači Zrinjskog se okomili na Rožmana: 'Nije ovo za tebe. No Štimac, no party...'

Nogometaši Zrinjskog završili su ovosezonski europski nastup u 2. pretkolu Konferencijske lige nakon što su u uzvratnom susretu na stadionu pod Bijelim brijegom odigrali 2-2 protiv islandskog Valura te tako nisu uspjeli nadoknaditi 0-1 poraz iz prvog dvoboja.

Tragičar u momčadi Zrinjskog bio je Nemanja Biblija, koji je zabio iz penala za vodstvo u 11. minuti, ali i promašio najstrožu kaznu pri rezultatu 2:2 u 88. minuti.

Navijači Zrinjskog nakon utakmice na društvenim mrežama prozvali su novog trenera 'Plemića' Simona Rožmana koji je momčad preuzeo ovoga ljeta i na klupi naslijedio bivšeg hrvatskog izbornika Igora Štimca.

U nastavku prenosimo neke od komentara navijača:

"Simone, još večeras podnesi ostavku. Pogriješio si prvu utakmicu, u redu, ali opet istu grešku radiš u drugoj utakmici. Nije ovo za tebe. Hvala i doviđenja".

"Nije valjao Sarajevu,Osijeku i Rijeci, a vi ga doveli za trenera prve momčadi... Sami ste krivi što ste doveli najveću trenersku prevaru na području ex Jugoslavije".

"Sramota.....ode Ṣ̌timac i s njim hrabrost i volja".

"Potjerali ste Štimca. Karma je hladna i bolna."

"No Štimac, no party"