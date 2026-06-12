Štimac nakon velike bure i službeno napustio Zrinjski

Ono o čemu se već neko vrijeme govorilo sada je dobilo i službenu potvrdu: Igor Štimac više nije trener Zrinjskog iz Mostara.

Do raskida suradnje došlo je nakon samo godinu dana u kojoj Štimac nije uspio osvojiti ligu, ali je zato osvojio Kup i Superkup te ostvario povijesni uspjeh u Europi.

"HŠK Zrinjski Mostar službeno potvrđuje sporazumni raskid suradnje s dosadašnjim šefom stručnog stožera Igorom Štimcem.

Glavnim trenerom prve momčadi gospodin Štimac imenovan je 1. kolovoza 2025. godine uoči utakmica protiv islandskog Breidablika u kvalifikacijama za UEFA Europsku ligu, a pod njegovim vodstvom Zrinjski je odigrao 57 službenih utakmica u kojima smo ostvarili 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza.

Kao šef stručnog stožera gospodin Štimac predvodio je Plemiće do dva trofeja – drugog Superkupa i četvrtog Kupa BiH, kao i do prvog plasmana u europsko proljeće, gdje je Zrinjski u borbi za osminu finala UEFA Konferencijske lige zaustavljen od kasnijeg pobjednika – Crystal Palacea. Prvenstvenu utrku momčad je zaključila na drugom mjestu, upisavši 21 pobjedu, 8 remija i 7 poraza.

HŠK Zrinjski Mostar ovim putem izražava zahvalnost gospodinu Štimcu na uloženom trudu tijekom angažmana na klupi Plemića, a posebno na doprinosu ostvarenim uspjesima u sezoni iza nas. Klub mu želi puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere, kao i u budućim profesionalnim izazovima.

O svim daljnjim odlukama vezanim uz sportski segment kluba javnost će biti pravovremeno obaviještena", napisali su iz Zrinjskog na svojim društvenim mrežama.

Podsjetimo, o Štimčevu se odlasku priča već neko vrijeme, a o cijeloj situaciji je za Net.hr govorio i njegov pomoćnik Marijo Tot. Što je, sada već bivši pomoćni trener Zrinjskog, rekao pročitajte OVDJE.

Također napominjemo da već neko vrijeme kruže glasine kako je novi trener "Plemića" Simon Rožman.