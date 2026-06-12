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Štimac nakon velike bure i službeno napustio Zrinjski

Štimac nakon velike bure i službeno napustio Zrinjski
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Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Već neko vrijeme kruže glasine kako je novi trener "Plemića" Simon Rožman.

12.6.2026.
12:55
Sportski.net
Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Ono o čemu se već neko vrijeme govorilo sada je dobilo i službenu potvrdu: Igor Štimac više nije trener Zrinjskog iz Mostara.

Do raskida suradnje došlo je nakon samo godinu dana u kojoj Štimac nije uspio osvojiti ligu, ali je zato osvojio Kup i Superkup te ostvario povijesni uspjeh u Europi.

"HŠK Zrinjski Mostar službeno potvrđuje sporazumni raskid suradnje s dosadašnjim šefom stručnog stožera Igorom Štimcem.

Glavnim trenerom prve momčadi gospodin Štimac imenovan je 1. kolovoza 2025. godine uoči utakmica protiv islandskog Breidablika u kvalifikacijama za UEFA Europsku ligu, a pod njegovim vodstvom Zrinjski je odigrao 57 službenih utakmica u kojima smo ostvarili 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza.

Kao šef stručnog stožera gospodin Štimac predvodio je Plemiće do dva trofeja – drugog Superkupa i četvrtog Kupa BiH, kao i do prvog plasmana u europsko proljeće, gdje je Zrinjski u borbi za osminu finala UEFA Konferencijske lige zaustavljen od kasnijeg pobjednika – Crystal Palacea. Prvenstvenu utrku momčad je zaključila na drugom mjestu, upisavši 21 pobjedu, 8 remija i 7 poraza.

HŠK Zrinjski Mostar ovim putem izražava zahvalnost gospodinu Štimcu na uloženom trudu tijekom angažmana na klupi Plemića, a posebno na doprinosu ostvarenim uspjesima u sezoni iza nas. Klub mu želi puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere, kao i u budućim profesionalnim izazovima.

O svim daljnjim odlukama vezanim uz sportski segment kluba javnost će biti pravovremeno obaviještena", napisali su iz Zrinjskog na svojim društvenim mrežama.

Podsjetimo, o Štimčevu se odlasku priča već neko vrijeme, a o cijeloj situaciji je za Net.hr govorio i njegov pomoćnik Marijo Tot. Što je, sada već bivši pomoćni trener Zrinjskog, rekao pročitajte OVDJE.

Također napominjemo da već neko vrijeme kruže glasine kako je novi trener "Plemića" Simon Rožman.

Igor štimacZrinjski Mostar
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