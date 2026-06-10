Igor Štimac leti na novi posao: 'Prihvatio sam dobru ponudu'

Igor Štimac neprestano je bio u središtu pozornosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini zbog posla koji je obavljao na klupi Zrinjskog, a posebice i zbog načina na koji je otišao.

Igor Štimac već je dogovorio novi posao koji će obavljati ovoga ljeta za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva. Naime, Štimac će biti stručni komentator i analitičar na jednoj indijskoj tv-kući što je potvrdio za portal Hercegovka.net dok je čekao let za indijski Mumbai.

"Prihvatio sam još prošlog tjedna dobru ponudu da komentiram Svjetsko prvenstvo za njihovu veliku TV kuću, sada idemo to odraditi, o ostalim ponudama nekom drugom prigodom", kazao je kratko.

Podsjetimo, Zrinjski je objavio kako nastavak suradnje s Igorom Štimcom nije dogovoren iako je klub imao poprilično uspješnu sezonu. Prije sastanka s upravom Štimac je objavio na svom Facebook profilu otvoreno pismo. U objavi Štimac detaljno opisuje svoju perspektivu sezone u kojoj je preuzeo momčad sredinom natjecanja i ostvario niz uspjeha, uključujući 61 odigranu utakmicu, prvo europsko proljeće kluba, osvojeni Superkup i Kup BiH te drugo mjesto u domaćem prvenstvu.

Prošloga tjedna u Maksanovom korneru gostovao je Štimčev pomoćnik, Marijo Tot, a u podcastu tvrdi kako im netko smješta i želi njihovu smjenu što možete vidjeti OVDJE.