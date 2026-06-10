Engleski izbornik tjedan dana uoči Hrvatske: 'Nismo favoriti'

Izbornik Engleske Thomas Tuchel rekao je da njegova momčad nije favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva, koje počinje u četvrtak u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Prema prognozama, Engleska je treći favorit za osvajanje naslova, iza Španjolske i Francuske, ali nije osvojila trofej od 1966. Tuchel je rekao da nedostatak trofeja na prethodnim velikim natjecanjima znači da Engleska zaostaje za drugim momčadima u hijerarhiji.

"Ne možemo biti jedan od favorita jer tako dugo nismo osvojili trofej. Postoje dokazani pobjednici turnira, to su favoriti. Možemo se natjecati za trofej i sanjati velike snove. Znamo što je potrebno. Naša je odgovornost naporno raditi, to je fokus, vidimo se kao konkurenti i izazivači. Želimo ići do kraja, ne mislim da smo veliki favoriti, ali želimo pobijediti", rekao je Tuchel.

Sportska statistička tvrtka Opta objavila je svoje koeficijente za Svjetsko prvenstvo, te je aktualne europske prvake Španjolsku proglasila glavnim favoritom s 15.9% šanse za trijumf. Francuska je drugi favorit s 13.2%, Engleska je treća s 10.9%, a braniteljica naslova Argentina četvrti favorit s 10.5%, a iza njih su Portugal, Brazil, Njemačka i Nizozemska.

"Znamo što je potrebno. Trebamo smiren um i usredotočenost na svoje korake. Ako želimo doći do vrha planine, idemo korak po korak, inače ćemo se omesti. Imam vjere, ali onda to dolazi s odgovornošću, napornim radom, disciplinom i suočavanjem s neuspjesima. Usuđujemo se sanjati", rekao je njemački izbornik.

Na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Katru Engleska je izgubila od Francuske u četvrtfinalu, dok je na prethodna dva Europska prvenstva Engleska igrala u finalu i poražena je od Italije i Španjolske.

"Na nedavnim turnirima, Engleska je bila tamo, polufinala, finala. Kad dođete do četvrtfinala, možete pobijediti u svakom natjecanju i ići do kraja. Važno je ne progutati turnir u jednom potezu, sada smo u trening kampu, a sljedeća faza je grupna faza. U klupskom nogometu uvijek pazim da pobijedimo u skupini, da se ne ometamo ili previše ne razmišljamo“, rekao je Tuchel.

"Imat ćemo puno poštovanje prema protivnicima i ne bismo trebali podcijeniti količinu sreće koja je potrebna s ozljedama i odlukama. Idemo korak po korak. Trenutno smo točno tamo gdje bismo trebali biti“, dodao je engleski izbornik.

Engleska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini L s Hrvatskom, Ganom i Panamom.