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'LUKA, LUKA' /

Ovo je show! Nastala je ludnica kada je kapetan izašao iz autobusa: Pogledajte njegovu reakciju

Hrvatska reprezentacija je nakon odrađenih pripremnih utakmica i slobodnog ponedjeljka konačno doputovala u SAD gdje će biti smještena u hotelu AKA Alexandria tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine. 

Nakon slijetanja u zračnu luku Dulles zaputili su se u hotel AKA, a ondje ih čekaju brojni navijači. 

Vatrene nisu došli pozdraviti samo Hrvati već i razno tamošnje stanovništvo koji su veliki ljubitelji Luke Modrića, ali i hrvatske reprezentacije. Ispred hotela je počelo i skandiranje 'Luka, Luka' za hrvatskog kapetana. 

Pogledajte u videu kako je reagirao Luka.

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10.6.2026.
10:29
Sportski.net
Luka ModrićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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