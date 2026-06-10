Ovo je show! Nastala je ludnica kada je kapetan izašao iz autobusa: Pogledajte njegovu reakciju

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'LUKA, LUKA' /

Hrvatska reprezentacija je nakon odrađenih pripremnih utakmica i slobodnog ponedjeljka konačno doputovala u SAD gdje će biti smještena u hotelu AKA Alexandria tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Nakon slijetanja u zračnu luku Dulles zaputili su se u hotel AKA, a ondje ih čekaju brojni navijači.

Vatrene nisu došli pozdraviti samo Hrvati već i razno tamošnje stanovništvo koji su veliki ljubitelji Luke Modrića, ali i hrvatske reprezentacije. Ispred hotela je počelo i skandiranje 'Luka, Luka' za hrvatskog kapetana.

Pogledajte u videu kako je reagirao Luka.