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117. GOL ZA GAUCHOSE /

Messi se vratio na teren i odmah zabio: Branitelji naslova izgledaju zastrašujuće

Messi se vratio na teren i odmah zabio: Branitelji naslova izgledaju zastrašujuće
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Foto: Facundo Morales/Alamy/Profimedia

Messi je ušao u igru 70. minuti i odmah je namjestio kazneni udarac

10.6.2026.
9:44
Hina
Facundo Morales/Alamy/Profimedia
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Nogometaši Argentine u utorak su u posljednjoj pripremnoj utakmici za SP u Auburnu svladali Island s 3-0, a Lionel Messi je ušao u igru u drugom poluvremenu i zabio je pogodak iz jedanaesterca. 

Vodeći pogodak za Argentinu postigao je Valentin Barco u osmoj minuti. Ostala dva gola "Gauči" su zabili u posljednjih 20 minuta susreta.

Messi je ušao u igru 70. minuti i odmah je namjestio kazneni udarac. Uposlio je Lautara Martineza, kojeg je oborio islandski vratar. Siguran izvođač najstrože kazne u 72. minuti bio je Messi, kojemu je to bio 117. pogodak u nacionalnom dresu. 

Pobjedu Argentine zapečatio je Thiago Almada u 86. minuti. 

Zbog lakše ozljede stražnje lože, koju zadobio 24. svibnja igrajući za Inter Miami, Messi je u subotu propustio prijateljsku utakmicu protiv Hondurasa, u kojoj su Argentinci slavili 2-0. Na SP-u Argentina prvu utakmicu igra 16. lipnja protiv Alžira, a nakon toga sa Austrijom i Jordanom.

Irak, koji prvi puta sudjeluje na svjetskom prvenstvu nakon 40 godina, pripreme je zaključio porazom 0-2 od Venezuele u Bridgevilleu (američka država Illinois).   

Veznjak Cristian Casseres ⁠postigao je prvi pogodak 17. minuti, dok je drugi gol Venezuela zabila na startu drugog poluvremena, u 46. minuti. Casseres je oduzeo loptu i uposlio je Jesusa Ramireza, koji je silovitim udarcem zatresao mrežu.

Irak na startu SP 16. lipnja igra protiv Norveške, a nakon toga protivnici su im Francuska i Senegal.

Lionel MessiArgentinska Nogometna ReprezentacijaIslandska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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