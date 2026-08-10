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Dobra vijest za vozače: Vlada potvrdila nove cijene goriva

Dobra vijest za vozače: Vlada potvrdila nove cijene goriva
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, visine trošarina su zadržane na istoj razini te je tako nastavljena primjena mjere sniženja visine trošarine

10.8.2026.
11:27
Tajana Gvardiol
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1145 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.

U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, visine trošarina su zadržane na istoj razini te je tako nastavljena primjena mjere sniženja visine trošarine, čime je u odnosu na predkrizno razdoblje  visina trošarine na bezolovni motorni benzin ukupno snižena za 9 centi po litri, a na dizelsko gorivo za 7 centi po litri.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 7 dnevno razdoblje.

Dobra vijest za vozače: Vlada potvrdila nove cijene goriva
Foto: Vlada.hr

Nove cijene iznosit će:

1,56 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)

1,71 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,04 EUR/l)

1,18 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,03 EUR/l)

1,20 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,08 EUR/kg)

1,78 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,08 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

1,71 EUR/l za benzinsko gorivo

1,91 EUR/l za dizelsko gorivo

1,24 EUR/l za plavi dizel

1,31 EUR/kg za UNP za spremnike

2,02 EUR/kg za UNP za boce

Cijene GorivoNove Cijene GorivaVladaAndrej Plenković
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