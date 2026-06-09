Bili smo najbolji, sada smo najgori: Hrvatska ima najružniji dres na svjetskom prvenstvu

'MENI JE BAŠ TAMAN' /

Hrvatska ima najružniji dres na svjetskom prvenstvu. Izgleda kao da ga je netko pokušao urediti na mobitelu, napola ga obojio u bijelo i onda mu je dosadilo. Tako piše The Athletic, sportski odjel New York Timesa. Koji je rangirao dresove svih reprezentacija, i najljepšim proglasio: Ganu.

I tako su Amerikanci oštro kritizirali hrvatski dizajn, i to doslovno 8 dana nakon što je BBC hrvatski dres iz 1998. proglasio jednim od 10 najljepših u povijesti, i nazvao ga veličanstvenim. Više u prilogu Rikarda Stojkovskog