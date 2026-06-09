Amerikanci ocijenili dresove svih sudionika SP-a: Jedan detalj posebno je razljutio Hrvate

The Athletic, jedan od najuglednijih sportskih medija, objavio je ljestvicu dresova svih 48 reprezentacija na Svjetskom prvenstvu, a hrvatski navijači teško će biti zadovoljni. Prelistajte galeriju i provjerite (šokirajte se) na koje mjesto su na stavili.

Američki medij smatra da je Nike ovoga puta promašio s prepoznatljivim hrvatskim kockicama. Posebno su kritizirali njihov izgled i bijeli detalj na sredini dresa, koji su opisali kao neuspjelo dizajnersko rješenje.

Od reprezentacija iz regije, Bosna i Hercegovina zauzela je 31. mjesto. Njezin dres ocijenjen je solidnim, uz pohvale za kombinaciju plave i žute boje, iako su autori teksta ismijali prepoznatljivi Kelmeov logo u obliku šape.

Na vrhu ljestvice našla se Gana, čiji je dres pohvaljen zbog dizajna inspiriranog tradicionalnom kente tkaninom. Slijede Brazil, Engleska i Njemačka, čije su garniture dobile visoke ocjene zbog spoja tradicije i modernog izgleda.