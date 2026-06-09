Tako to radi Rozga: Pogledajte spektakularnu atmosferu koju je priredila Splićanka u Daruvaru

Splitska pjevačica Jelena Rozga (48) svojim je energičnim nastupom ovaj vikend raspjevala i rasplesala nekoliko tisuća obožavatelja na tradicionalnoj manifestaciji Vinodar u Daruvaru. Pod vedrim nebom na glavnoj pozornici središta grada, atmosfera je bila više nego odlična – spoj hitova, dobrog ritma i pozitivne vibracije pretvorio je događaj u glazbenu feštu kakvu će Daruvar dugo pamtiti.

Kako je izgledala atmosfera - pogledajte u galeriji!