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PUBLIKA U TRANSU /

Tako to radi Rozga: Pogledajte spektakularnu atmosferu koju je priredila Splićanka u Daruvaru

Tako to radi Rozga: Pogledajte spektakularnu atmosferu koju je priredila Splićanka u Daruvaru
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Splitska pjevačica Jelena Rozga (48) svojim je energičnim nastupom ovaj vikend raspjevala i rasplesala nekoliko tisuća obožavatelja na tradicionalnoj manifestaciji Vinodar u Daruvaru. Pod vedrim nebom na glavnoj pozornici središta grada, atmosfera je bila više nego odlična – spoj hitova, dobrog ritma i pozitivne vibracije pretvorio je događaj u glazbenu feštu kakvu će Daruvar dugo pamtiti. 

Kako je izgledala atmosfera - pogledajte u galeriji!

9.6.2026.
10:44
Hot.hr
Damir Spehar/PIXSELL
Jelana RozgaKoncertGlazba
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