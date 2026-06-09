Ljubavi, izdaje i smrti: U galeriji pogledajte najpotresnije scene prve sezone 'Divljih pčela'

Nakon 150 epizoda ispunjenih ljubavima, obiteljskim sukobima, tajnama, izdajama i velikim životnim odlukama, prva sezona 'Divljih pčela' ostavila je snažan trag među gledateljima. Sudbine sestara Runje, obitelji Vukas, zabranjene ljubavi, šokantna otkrića i brojni dramatični obrati mjesecima su držali publiku prikovanu uz male ekrane, a mnoge scene izazvale su suze, nevjericu i burne reakcije na društvenim mrežama.

U galeriji se prisjećamo trenutaka koji su obilježili seriju i o kojima se najviše pričalo. Donosimo vam najpotresnije, i najšokantnije scene prve sezone "Divljih pčela".