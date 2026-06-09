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AFERA 'SPORT I GLAZBA' /

Josipa Plesić (ex Rimac) u sudnici: Blagi osmijeh, besprijekorna frizura i optužnice

Josipa Plesić (ex Rimac) u sudnici: Blagi osmijeh, besprijekorna frizura i optužnice
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Josipa Plesić koja odbija sve što joj se stavlja na teret.
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Na Županijskom sudu u Zagrebu u utorak je počelo suđenje Josipi Pleslić (ex Rimac) u takozvanoj aferi "Sport i glazba". Riječ je o jednom od krakova afere "Vjetroelektrane", u čijem se središtu našla ova nekadašnja državna tajnica i bivša kninska gradonačelnica. U aferi "Sport i glazba" na teret joj se stavlja niz optužbi – od sređivanja potpora do 'rješavanja' državnih ispita. Sveukupno je optužnicom prvotno bilo obuhvaćeno 27 osoba, među kojima je bila i nekadašnja ministrica Gabrijela Žalac, a više od polovice njih već se nagodilo.

9.6.2026.
10:30
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Sanjin Strukic/PIXSELL
Josipa RimacSuđenje
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