Josipa Plesić (ex Rimac) u sudnici: Blagi osmijeh, besprijekorna frizura i optužnice

Na Županijskom sudu u Zagrebu u utorak je počelo suđenje Josipi Pleslić (ex Rimac) u takozvanoj aferi "Sport i glazba". Riječ je o jednom od krakova afere "Vjetroelektrane", u čijem se središtu našla ova nekadašnja državna tajnica i bivša kninska gradonačelnica. U aferi "Sport i glazba" na teret joj se stavlja niz optužbi – od sređivanja potpora do 'rješavanja' državnih ispita. Sveukupno je optužnicom prvotno bilo obuhvaćeno 27 osoba, među kojima je bila i nekadašnja ministrica Gabrijela Žalac, a više od polovice njih već se nagodilo.