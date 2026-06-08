Ovo su najurnebesnije fotke s momačkih zabava: Vjerujemo da se mladenkama nisu dopale

Momačke zabave trebale bi biti posljednji bezbrižni izlazak prije velikog dana, no neke mladoženje i njihovi prijatelji tu ideju shvaćaju puno ozbiljnije od drugih. Korisnici Reddita podijelili su fotografije svojih najluđih momačkih večeri, a prizori koje su objavili kreću se od urnebesnih kostima i neobičnih tematskih zabava pa sve do potpunog kaosa koji je teško opisati riječima.

Neki su se odlučili prerušiti u likove iz filmova, videoigara i bajki, drugi su organizirali nezaboravna putovanja, dok su treći jednostavno dopustili da večer krene svojim tijekom s vrlo nepredvidivim rezultatima. Ono što je zajedničko svim ovim fotografijama jest činjenica da su nastale uspomene koje će se prepričavati godinama.

Iako su sudionici ovih zabava očito uživali u svakom trenutku, ne možemo se ne zapitati kakve su bile reakcije mladenki kada su prvi put ugledale ove fotografije. Vjerujemo da su se neke od njih barem na trenutak zapitale jesu li njihovi budući supruzi zaista spremni za brak.