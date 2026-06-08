FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAOS PRIJE SVADBE /

Ovo su najurnebesnije fotke s momačkih zabava: Vjerujemo da se mladenkama nisu dopale

Ovo su najurnebesnije fotke s momačkih zabava: Vjerujemo da se mladenkama nisu dopale
Foto: Reddit
Momačka večer jedan je od najpoznatijih predsvadbenih običaja kojim mladoženja sa svojim najbližim prijateljima obilježava posljednje dane prije ulaska u brak. Nekada su takva okupljanja bila rezervirana za zajedničku večeru ili izlazak, no danas su se pretvorila u nezaboravna iskustva koja često uključuju putovanja, sportske aktivnosti, tematske zabave i razne kreativne izazove. Iako se uz momačke večeri često vežu šale i nestašluci, njihova je prava svrha proslaviti važnu životnu prekretnicu okružen ljudima koji su mladoženji najvažniji. Upravo zato mnogi nastoje osmisliti jedinstvenu proslavu koja će ostati u sjećanju godinama nakon vjenčanja. Od kostimiranih zabava i avanturističkih izleta do opuštenih druženja uz roštilj i omiljene društvene igre, današnje momačke večeri dolaze u bezbroj oblika.
1 /21
VOYO logo

Momačke zabave trebale bi biti posljednji bezbrižni izlazak prije velikog dana, no neke mladoženje i njihovi prijatelji tu ideju shvaćaju puno ozbiljnije od drugih. Korisnici Reddita podijelili su fotografije svojih najluđih momačkih večeri, a prizori koje su objavili kreću se od urnebesnih kostima i neobičnih tematskih zabava pa sve do potpunog kaosa koji je teško opisati riječima.

Neki su se odlučili prerušiti u likove iz filmova, videoigara i bajki, drugi su organizirali nezaboravna putovanja, dok su treći jednostavno dopustili da večer krene svojim tijekom s vrlo nepredvidivim rezultatima. Ono što je zajedničko svim ovim fotografijama jest činjenica da su nastale uspomene koje će se prepričavati godinama.

Iako su sudionici ovih zabava očito uživali u svakom trenutku, ne možemo se ne zapitati kakve su bile reakcije mladenki kada su prvi put ugledale ove fotografije. Vjerujemo da su se neke od njih barem na trenutak zapitale jesu li njihovi budući supruzi zaista spremni za brak.

8.6.2026.
18:31
Lorena Motik
Reddit
Momačka VečerVjenčanjeKaosFotografijeTulum
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija