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TOTALNI RETRO /

Pamtite li ove predmete iz vremena Juge? Bez njih su ljetovanja na Jadranu bila gotovo nezamisliva

Pamtite li ove predmete iz vremena Juge? Bez njih su ljetovanja na Jadranu bila gotovo nezamisliva
Foto: Instagram
Ako ste ljetovali tijekom 80-ih godina, more nije moglo proći bez šarenih luftića, gumenih madraca, sklopivih ležaljki i neizostavne rashladne torbe pune sokova i sendviča. Na plažu se nosilo sve - od maski za ronjenje i peraja do tranzistora iz kojeg su odjekivali najveći hitovi tog vremena. Djeca su sate provodila gradeći dvorce od pijeska, dok su odrasli pod suncobranima igrali briškulu, trešetu ili jednostavno uživali u pogledu na more. Ljetovanja su bila jednostavnija, bez mobitela i društvenih mreža, ali upravo zato mnogima ostala među najljepšim uspomenama iz djetinjstva.
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Na Instagram stranici Retroteka pronašli smo 20 kultnih predmeta koji su nekada bili neizostavan dio svakog ljetovanja. Sigurni smo da će vam barem neki od njih probuditi val nostalgije.

Već smo duboko zakoračili u lipanj, mjesec koji mnogima označava pravi početak ljeta. Dani su sve duži, sunce sve jače grije, a visoke temperature polako nas tjeraju prema moru, rijekama i jezerima. Dok neki već pakiraju kofere i kreću na zasluženi godišnji odmor, drugi s nostalgijom razmišljaju o ljetima iz prošlih desetljeća.

Prije nego što su pametni telefoni, bežični zvučnici i moderne ležaljke postali nezaobilazni dio svakog odlaska na plažu, postojali su predmeti bez kojih se ljetovanje jednostavno nije moglo zamisliti. Generacije koje su odrastale tijekom 70-ih i 80-ih godina dobro se sjećaju šarenih rekvizita, praktičnih dodataka i pomalo zaboravljenih sitnica koje su obilježile bezbrižne dane provedene na suncu.

Od napuhanih madraca i plastičnih sandala do prijenosnih radio uređaja i nezaobilaznih torbi za plažu - svaki od tih predmeta nosi posebnu priču i vraća uspomene na vrijeme kada su ljetni dani prolazili sporije, a zabava bila jednostavnija.

8.6.2026.
11:14
Lorena Motik
Instagram
JugoslavijaLjetovanjeLjetoMoreNostalgija
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