Pamtite li ove predmete iz vremena Juge? Bez njih su ljetovanja na Jadranu bila gotovo nezamisliva

Na Instagram stranici Retroteka pronašli smo 20 kultnih predmeta koji su nekada bili neizostavan dio svakog ljetovanja. Sigurni smo da će vam barem neki od njih probuditi val nostalgije.

Već smo duboko zakoračili u lipanj, mjesec koji mnogima označava pravi početak ljeta. Dani su sve duži, sunce sve jače grije, a visoke temperature polako nas tjeraju prema moru, rijekama i jezerima. Dok neki već pakiraju kofere i kreću na zasluženi godišnji odmor, drugi s nostalgijom razmišljaju o ljetima iz prošlih desetljeća.

Prije nego što su pametni telefoni, bežični zvučnici i moderne ležaljke postali nezaobilazni dio svakog odlaska na plažu, postojali su predmeti bez kojih se ljetovanje jednostavno nije moglo zamisliti. Generacije koje su odrastale tijekom 70-ih i 80-ih godina dobro se sjećaju šarenih rekvizita, praktičnih dodataka i pomalo zaboravljenih sitnica koje su obilježile bezbrižne dane provedene na suncu.

Od napuhanih madraca i plastičnih sandala do prijenosnih radio uređaja i nezaobilaznih torbi za plažu - svaki od tih predmeta nosi posebnu priču i vraća uspomene na vrijeme kada su ljetni dani prolazili sporije, a zabava bila jednostavnija.