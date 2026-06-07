Svadbena euforija Due Lipe i Calluma Turnera: Slavni gosti, neviđen glamur i ljutiti Sicilijanci

Nakon što su krajem svibnja izmijenili zavjete na intimnoj ceremoniji u Londonu, svjetska pop zvijezda Dua Lipa (30) i glumac Callum Turner (36) otputovali su na Siciliju kako bi svoje vjenčanje proslavili trodnevnim spektaklom. No, dok su mediji događaj prozvali vjenčanjem godine, a popis gostiju vrvio zvijezdama, dolazak slavnog para izazvao je podijeljene reakcije u Palermu, pretvarajući glamuroznu proslavu u priču o sukobu luksuza i svakodnevnog života.