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TRI DANA VJENČANJA /

Svadbena euforija Due Lipe i Calluma Turnera: Slavni gosti, neviđen glamur i ljutiti Sicilijanci

Svadbena euforija Due Lipe i Calluma Turnera: Slavni gosti, neviđen glamur i ljutiti Sicilijanci
Foto: SHUT/Backgrid USA/Profimedia
Sve je započelo daleko od sicilijanskog sunca, u londonskoj vijećnici Old Marylebone Town Hall, gdje su Dua Lipa i Callum Turner ozakonili vezu pred uskim krugom obitelji i prijatelja.
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Nakon što su krajem svibnja izmijenili zavjete na intimnoj ceremoniji u Londonu, svjetska pop zvijezda Dua Lipa (30) i glumac Callum Turner (36) otputovali su na Siciliju kako bi svoje vjenčanje proslavili trodnevnim spektaklom. No, dok su mediji događaj prozvali vjenčanjem godine, a popis gostiju vrvio zvijezdama, dolazak slavnog para izazvao je podijeljene reakcije u Palermu, pretvarajući glamuroznu proslavu u priču o sukobu luksuza i svakodnevnog života.

7.6.2026.
21:30
Hot.hr
Profimedia
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