Zagrepčanke pokazale kako se nosi ljeto: Otkrile duge noge, a gdje su samo stigle ovako preplanuti?

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Pokazala samo leđa, a ukrala svu pozornost: Misteriozna plavuša u crvenoj haljini zapalila zadarsku špicu
Sunčano vrijeme i visoke temperature ponovno su izmamili brojne Zagrepčane u središte grada, a tradicionalna špica i ovaj se put pretvorila u pravu modnu pistu na otvorenom. Od ležernih ljetnih kombinacija do elegantnih izdanja koja ne prolaze nezapaženo, gradske su ulice bile prepune inspirativnih outfita. U galeriji s potpisom fotografa Pavla Bobinca pogledajte tko je ovog vikenda privlačio najviše pogleda i kako se nosi ljetni stil u Zagrebu.