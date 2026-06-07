Zagrepčanke pokazale kako se nosi ljeto: Otkrile duge noge, a gdje su samo stigle ovako preplanuti?

Sunčano vrijeme i visoke temperature ponovno su izmamili brojne Zagrepčane u središte grada, a tradicionalna špica i ovaj se put pretvorila u pravu modnu pistu na otvorenom. Od ležernih ljetnih kombinacija do elegantnih izdanja koja ne prolaze nezapaženo, gradske su ulice bile prepune inspirativnih outfita. U galeriji s potpisom fotografa Pavla Bobinca pogledajte tko je ovog vikenda privlačio najviše pogleda i kako se nosi ljetni stil u Zagrebu.