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NEIZDRŽIVE SU /

Agonija koja slama cijelo tijelo: Ovo su 24 najgore boli koje čovjek može iskusiti

Agonija koja slama cijelo tijelo: Ovo su 24 najgore boli koje čovjek može iskusiti
Foto: Shutterstock
Bol je jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi traže liječničku pomoć, no nisu sve boli jednake. Dok neke prolaze nakon nekoliko sati ili dana, druge mogu biti toliko intenzivne da oboljeli teško obavljaju i najosnovnije svakodnevne aktivnosti. U nastavku donosimo pregled stanja koja se najčešće povezuju s ekstremnom i iscrpljujućom boli.
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Premda medicina nastoji bol svesti na brojčane ljestvice, ljudska se patnja ne može u potpunosti izmjeriti. Svako od ovih stanja donosi vlastitu borbu – od iznenadnih, razarajućih napadaja do iscrpljujuće kronične boli koja traje godinama.

Ta iskustva podsjećaju koliko su važni pravodobna dijagnoza, učinkovito liječenje i ljudsko razumijevanje. Kako često svjedoče oboljeli, najteže je podnositi bol koju drugi ne vide i ne priznaju, piše US News.

7.6.2026.
7:03
Antonela Ištvan
Shutterstock
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