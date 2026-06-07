Agonija koja slama cijelo tijelo: Ovo su 24 najgore boli koje čovjek može iskusiti

Premda medicina nastoji bol svesti na brojčane ljestvice, ljudska se patnja ne može u potpunosti izmjeriti. Svako od ovih stanja donosi vlastitu borbu – od iznenadnih, razarajućih napadaja do iscrpljujuće kronične boli koja traje godinama.

Ta iskustva podsjećaju koliko su važni pravodobna dijagnoza, učinkovito liječenje i ljudsko razumijevanje. Kako često svjedoče oboljeli, najteže je podnositi bol koju drugi ne vide i ne priznaju, piše US News.