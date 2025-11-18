Mjesecima nije mogla spavati dok nije isprobala ovaj tretman: 'Snažna bol je nestala'

"Želite li ručnik da zagrizete?" upitala je fizioterapeutkinja Andreu Javor, držeći tanku čeličnu iglu tek nekoliko centimetara iznad njezinog kuka. Bila je na rubu očaja. Pet noći zaredom nije oka sklopila. Andrea je pogledala fizioterapeutkinj u oči i, dok su joj se suze od iscrpljenosti skupljale, kimnula je glavom.

"Odlučila sam isprobati 'dry needling' metodu za koju do prije nekoliko dana nisam ni čula", otkrila je Javor. "Kako mi je fizioterapeutkinja objasnila, proces uključuje lociranje bolnih čvorova u mišićima i njihovo opetovano bockanje tankim sterilnim iglama dok se ne izazove 'trzajna reakcija' - brza, nevoljna kontrakcija mišićnih vlakana."

Upozorila ju je da može biti bolno, ali je brzo, a olakšanje bi trebalo biti gotovo trenutno. U mišić se ne ubrizgava nikakav lijek, zbog čega se metoda i naziva "suhom".

Put do dijagnoze i neprospavanih noći

Sve je počelo, kaže Andrea, mjesecima ranije, kada se ortopedu požalila na nesanicu. Pregledavali su rezultate magnetske rezonancije njezinog desnog koljena koje je postajalo sve kruće i ograničenije pri hodanju i vježbanju. Iako inače čvrsto spava, počela se buditi usred noći s oštrom boli, pogotovo kada bi ležala na trbuhu s potpuno ispruženom nogom.

"Nisam znala što je uzrok mojih problema s koljenom, osim možda genetike; otac je nedavno zamijenio oba koljena. U 43. godini, bila sam općenito dobrog zdravlja, vodila sam aktivan život koji je uključivao trčanje, vožnju bicikla i lagano dizanje utega. Bol nisam mogla povezati s nekim određenim incidentom, nisam pala niti osjetila naglu nelagodu tijekom vježbanja, ali znala sam da nešto nije u redu", ispričala je Andrea.

Liječnik joj je objasnio da joj je potrebna laparoskopska operacija kako bi se riješila dva problema: puknuće stražnjeg križnog ligamenta (PCL) koje je uzrokovalo bol pri ispružanju noge i, što je još važnije, puknuće korijena meniskusa. Upozorio ju je da bi neliječenje tog puknuća sigurno dovelo do još jačih bolova i ubrzalo potrebu za potpunom zamjenom koljena.

"Operacija je laka, a oporavak je težak", upozorio ju je liječnik. "Šest tjedana nećete smjeti stati na desnu nogu."

Oporavak teži od same operacije

"Upravo sam počela raditi na novom radnom mjestu voditeljice velikog marketinškog tima, što je zahtijevalo dolazak u ured tri puta tjedno", rekla je Javor. "Nisam bila sigurna kako objasniti kadrovskoj službi da ću tako brzo nakon početka morati raditi od kuće, ali brinula me i sve manja energija zbog nedostatka kvalitetnog sna. Plan je bio jasan: radne dane provest ću na virtualnim sastancima s nogom podignutom na jastucima."

Gotovo dva mjeseca prije operacije, budila se gotovo svake noći uz oštru, pulsirajuću i probadajuću bol. Dečko bi joj pomagao namjestiti jastuk ispod koljena, no nekoliko sati kasnije opet bi bila budna, boreći se s bolovima.

Kada se jednog hladnog jutra u veljači vratila kući nakon operacije, Andrea je mislila da će, s nestankom boli u koljenu, napokon moći spavati. To se nije dogodilo.

"Tjedan dana, korištenje štaka dovelo je do prekomjernog opterećenja moje zdrave strane tijela, a cjelodnevno sjedenje na sastancima uzrokovalo je širenje bolova i napetosti u mojim mišićima", ispričala je. "Stražnjica, kvadricepsi, kukovi i donji dio leđa neprestano su me boljeli. I dalje nisam spavala. Tražila sam jače lijekove protiv bolova, nadajući se da će mi pomoći da se odmorim, no liječnik je to odbio, navodeći rizik od ovisnosti o opioidima."

Spasonosni tretman iglama

Na sljedeću fizikalnu terapiju Andrea je došla u suzama. Iza nje su bile tri noći isprekidanog sna u intervalima od po dvadesetak minuta. Bila je potpuno iscrpljena i jedva se uspijevala koncentrirati na poslu. Tada je njezina fizioterapeutkinja spomenula metodu "dry needling". Predložila je da pokušaju na sljedećem terminu. Andrea je bila toliko očajna za snom da bi pristala na sve i to odmah.

"Dva dana kasnije, ponovno u centru za fizikalnu terapiju, pripremila sam se za, kako mi se činilo, licencirano nasilje", kazala je. "Fizioterapeutkinja me uputila da joj dam znak kada osjetim da čvor popušta ili ako trebam pauzu. Zagrizla sam ručnik i pokušala izdržati."

Tijekom dvadesetak minuta, fizioterapeutkinja je polako, uz Andreino dopuštenje prije svakog novog uboda, prelazila po lijevoj strani njezinog tijela, tražeći čvorove i oslobađajući ih. U većini slučajeva mogla je izdržati 25 do 30 sekundi prije nego što bi povikala da stane. Osjećala je svaki oštar, ponovljeni ubod igle koji je dosezao rubove mišićnog čvora.

No, osjećaj koji je uslijedio bio je nevjerojatan – čudno, isijavajuće olakšanje širilo se u više smjerova iz područja koja je fizioterapeutkinja tretirala. Polako je spustila lijevu nogu na pod i uz pomoć štaka ustala. Pred desetak drugih pacijenata i terapeuta, glasno je zahvalila svojoj fizioterapeutkinji. Bol koja ju je mučila bila je gotovo neprimjetna.

Te noći, prvi put nakon više mjeseci, legla je u krevet, pokrila se i bez napora utonula u san.

Rastuća popularnost i razlika u odnosu na akupunkturu

Prema izvještajima, metoda "dry needling" sve je popularnija među ljudima s kroničnom boli, sportskim ozljedama, pa čak i lošim držanjem. Globalno tržište za ovu uslugu, kako navodi Newsweek, brzo raste i procjenjuje se na značajne iznose. Pružatelji usluga najčešće su fizioterapeuti, radni terapeuti, akupunkturisti ili liječnici.

Mnogi ovu metodu miješaju s akupunkturom, praksom koja se također oslanja na umetanje tankih igala u specifične točke na tijelu. "Iako obje metode koriste igle, razlozi za njihovu primjenu prilično su različiti", objasnio joj je Jan Dommerholt, fizioterapeut koji prakticira "dry needling". Akupunktura ima sustavni pristup liječenju širokog spektra problema, dok je "dry needling" često usmjeren na ublažavanje boli i poboljšanje funkcije pokreta izravnim ciljanjem problematičnih područja.

Povratak u normalu

"Naposljetku sam ponovno naučila hodati, noseći pritom robusnu crnu ortozu za stabilnost. Fizikalna terapija trajala je više od šest mjeseci dok sam jačala i vraćala ravnotežu objema stranama tijela", zaključila je Andrea. "Tijekom tog razdoblja prošla sam pet do šest tretmana 'dry needling'. Napokon sam se ponovno osjećala kao ona stara."

Iako je za Andreu iskustvo bilo izuzetno bolno, svačiji je doživljaj drugačiji i ovisi o tome što se tretira. U njezinom slučaju, pokušavali su opustiti velike i tvrdokorne mišićne čvorove. Kasnije je istu metodu koristila i za razbijanje ožiljnog tkiva, što je bilo znatno manje bolno. Kao i svaki tretman, ni ovaj nije za svakoga, ali Andrea ga smatra ključnim dijelom svog oporavka. Tih nekoliko trenutaka kontrolirane boli napokon joj je donijelo ono što joj je najviše trebalo da ponovno normalno funkcionira: noći pune neprekinutog, okrepljujućeg sna.

