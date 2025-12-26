FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVNA OBJAVA /

Štefica iz ‘Života na vagi’ dirljivom božićnom porukom podsjetila na ono što je uistinu važno

Štefica iz ‘Života na vagi’ dirljivom božićnom porukom podsjetila na ono što je uistinu važno
×
Foto: Instagram

Njezina poruka bila je poziv na toplinu, razumijevanje i zajedništvo, vrijednosti koje često zaboravimo u svakodnevnoj žurbi

26.12.2025.
16:50
Hot.hr
Instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Štefica Sever, omiljena kandidatkinja šeste sezone RTL-ova showa ‘Život na vagi’, koja je gledatelje osvojila iskrenošću, upornošću i impresivnom životnom promjenom, na sam Božić obratila se pratiteljima emotivnom porukom. Uz fotografiju ispunjenu toplinom doma, podsjetila je na ono što je u blagdansko vrijeme uistinu važno.

Na božićno jutro objavila je fotografiju na kojoj pozira s obitelji i kućnim ljubimcem ispred okićenog božićnog drvca. U opuštenoj, vedroj atmosferi, okružena najbližima, podijelila je poruku koja nadilazi klasične blagdanske čestitke. Osvrnula se na emocije koje Božić često budi – od lijepih uspomena iz djetinjstva do sjećanja na one kojih više nema.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Štefica Sever (@stefica_sever)

Istaknula je kako je život prolazan i kako ne bismo smjeli dopustiti da nas nesporazumi, ljutnja ili udaljenost razdvoje od ljudi koje volimo. Božić, poručila je, treba biti vrijeme povezivanja, praštanja i ponovnih susreta – trenutak kada se javljamo drugima, čak i ako oni prvi nisu učinili taj korak. Njezina poruka bila je poziv na toplinu, razumijevanje i zajedništvo, vrijednosti koje često zaboravimo u svakodnevnoj žurbi.

 

Propuštene sezone showa ‘Život na vagi’ možete pogledati na platformi Voyo.

život Na VagiBožićObiteljVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EMOTIVNA OBJAVA /
Štefica iz ‘Života na vagi’ dirljivom božićnom porukom podsjetila na ono što je uistinu važno