Štefica iz ‘Života na vagi’ dirljivom božićnom porukom podsjetila na ono što je uistinu važno

Štefica Sever, omiljena kandidatkinja šeste sezone RTL-ova showa ‘Život na vagi’, koja je gledatelje osvojila iskrenošću, upornošću i impresivnom životnom promjenom, na sam Božić obratila se pratiteljima emotivnom porukom. Uz fotografiju ispunjenu toplinom doma, podsjetila je na ono što je u blagdansko vrijeme uistinu važno.

Na božićno jutro objavila je fotografiju na kojoj pozira s obitelji i kućnim ljubimcem ispred okićenog božićnog drvca. U opuštenoj, vedroj atmosferi, okružena najbližima, podijelila je poruku koja nadilazi klasične blagdanske čestitke. Osvrnula se na emocije koje Božić često budi – od lijepih uspomena iz djetinjstva do sjećanja na one kojih više nema.

Istaknula je kako je život prolazan i kako ne bismo smjeli dopustiti da nas nesporazumi, ljutnja ili udaljenost razdvoje od ljudi koje volimo. Božić, poručila je, treba biti vrijeme povezivanja, praštanja i ponovnih susreta – trenutak kada se javljamo drugima, čak i ako oni prvi nisu učinili taj korak. Njezina poruka bila je poziv na toplinu, razumijevanje i zajedništvo, vrijednosti koje često zaboravimo u svakodnevnoj žurbi.

