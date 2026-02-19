FREEMAIL
JAKO ĆE NEDOSTAJATI /

Težak zadatak postao još teži: Dinamo u uzvratu protiv Genka bez ključnog igrača

Težak zadatak postao još teži: Dinamo u uzvratu protiv Genka bez ključnog igrača
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U uzvratnoj utakmici u Genku neće smjeti nastupiti za Dinamo zbog tri žuta kartona

19.2.2026.
23:07
M.G.
Marko Lukunic/PIXSELL
U prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pred 10.500 gledatelja izgubio od Genka sa 1-3 (1-2).

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Uzvratni susret je 26. veljače u Genku, a Diamo u njemu neće moći računati na strijelca jedinog gola protiv Genka u Zagrebu, Belju, koji neće smjeti nastupiti zbog tri žuta kartona.

Težak zadatak postao još teži: Dinamo u uzvratu protiv Genka bez ključnog igrača
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Bit će nam teže bez njega, ali imamo Mounsefa Bakrara. Beljo je u pravoj golgeterskoj formi i sigurno će nam nedostajati”, poručio je nakon utakmice trener Plavih Mario Kovačević.



Dion Drena BeljoMario KovačevićDinamoGenkEuropska Liga
komentara
