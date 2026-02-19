FREEMAIL
NEMOĆNI PLAVI /

Navijači bez milosti: 'Kad bi drveće hodalo... Kovačeviću, sam si daj otkaz'

Navijači bez milosti: 'Kad bi drveće hodalo... Kovačeviću, sam si daj otkaz'
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Navijači Dinama burno su reagirali nakon poraza od Genka

19.2.2026.
20:55
M.G.
U prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pred 10.500 gledatelja izgubio od Genka sa 1-3 (1-2).

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Uzvratni susret je 26. veljače u Genku.

Nakon dvoboja na Maksimiru navijači su na društvenim mrežama žestoko kritizirali Plave, a u nastavku prenosimo neke od komentara:

"Opis utakmice - kad bi drveće hodalo"

"Moramo moliti Boga da ostali u HNL-u nastave biti ovako loši, to je jedini način da ostanemo prvi. Protiv ekipe koja se 2. poluvrijeme izašla braniti, ti nemaš niti jednog šuta. Kovačeviću, sam si daj otkaz, ponudite Jakiroviću ozbiljne novce da vam udjeli pokoji savjet."

"Sramota koliko smo nemoćni. Jedan Bodo Glimt žari i pali Ligom prvaka, a mi svaku tekmu doma zgutamo po 3 komada od prosječnih ekipa."

"Ovo se više ne da gledati. Sramota. Totalno nepripremljena utakmica. Žalosno."

"Službeno smo se vratili u europski prosjek gdje smo bili prije 15 godina."

