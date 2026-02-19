FREEMAIL
LUKA PRELOMIO /

'Bomba' iz Italije: Objavljeno gdje veliki Modrić nastavlja karijeru, navijači Hrvatske u transu
Foto: Italy Photo Press/Zuma Press/Profimedia

Luka je navodno odlučio za koga će igrati

19.2.2026.
18:45
M.G.
Italy Photo Press/Zuma Press/Profimedia
Luka Modrić (40) karijeru će nakon ove sezone nastaviti u Milanu, čiji je član od početka ove sezone, javlja Football Italia.

Modrić je u Milan stigao ljetos nakon 12 godina provedenih u Real Madridu i s Rossonerima potpisao jednogodišnji ugovor s ocijom produženja na još jednu sezonu.

Od dolska u Italiju Luka je briljirao na terenu i u vrlo kratkom roku postao ljubimac navijača. S njim je oduševljen i trener Milana Masimilliano Allegri i prema pisanju portala Football Italia, u Milanu su jako optimistični oko toga da će Modrić i sljedeće sezone biti njihov igrač.

Razočaranje je to za navijače Dinama i predsjednika Plavih Zvonimira Bobana koji su se nadali da bi se Plavih sljedećeg ljeta mogao vratiti u Zagreb, ali za reprezentaciju je to dobra vijest jer je Serie A ipak kud i kamo jača liga od SHNL-a, pa koliko god bi ga mnogi htjeli vidjeti u SHNL-u. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zoran Zekić komentirao je za Net.hr našu informaciju da je upravo on jedan od kandidata za novog trenera Osijeka

MilanItalijaLuka ModrićDinamoZvonimir Boban
komentara
