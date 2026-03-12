Plenković o cijenama goriva: 'Spriječili smo udar na građane'

Premijer Andrej Plenković uvodno se obraća na sjednici Vlade, na čijem su dnevnom redu, između ostaloga, izmjene Zakona o zaštiti potrošača radi usklađivanja s europskim zakonodavstvom.

Na početku se osvrnuo na cijene goriva i novu vladinu mjeru kojom je ograničila maloprodajne cijene naftnih derivata te trošarine za energente i električnu energiju: "Ovom reakcijom spriječili smo udar većeg rasta cijena naftnih derivata na građane i gospodarstvo zbog rata na Bliskom istoku".

Podsjetio je da je nova cijena eurodizela 1.55 eura umjesto 1.72, eurosupera 1.50 umjesto 1.55 eura, dok je plavi dizel "zamrznut" 0.89, umjesto na 1.06 eura.

"Šaljemo poruku koju smo naučili u nizu kriza prije ove, Hrvatska vlada je tu da smanji udare na standard građana i funkcioniranje našeg gospodarstva kombinacijom mjera koja nam je pružila prostor da vidimo razvoj situacije i pripremimo se za nove alate koji će nam pomoći u tome", dodao je.

Plenković je istaknuo da je cilj Vlade zadržati sigurnost opskrbe i osigurati priuštive emergente svima u Hrvatskoj.

Premijer je izrazio zadovoljstvo s potvrdom jedne od tri svjetske agencije za kreditni rejting investicijskog rejtinga na razini A- uz stabilne izglede. "Fitch je i u kontekstu velikih izazova potvrdio da se Hrvatska percipira kao politički i gospodarski stabilna država, pouzdana za ulaganja. Ističu rast BDP-a od 3,2 posto u 2025., deficit ispod tri posto i značajan pad udjela javnog duga", istaknuo je Plenković.

Govoreći o vojnom roku, koji je nakon gotovo 18 godina opet započeo ovoga tjedna u trima vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi, premijer je odaziv nazvao izvrsnim i istaknuo da je samo jedan posto pozvanih imao prigovor savjesti. "Mladi prepoznaju važnost sigurnosti i jačanja naših obrambenih sposobnosti", dodao je.