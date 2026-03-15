Pope Lavna molitvi Angelusu zavapio: 'U ime kršćana apeliram!'

Papa Lav u nedjelju je gorljivo pozvao na hitan prekid vatre u iranskome ratu koji se sve više produbljuje te je izrazio žaljenje zbog "strašnog nasilja"u kojemu su, kako je kazao, ubijene tisuće onih koji ne sudjeluju u borbama, a širom regije prouzročilo je veliku patnju.

Dok američko-izraelski rat protiv Irana ulazi u treći tjedan, prvi američki papa upozorio je da nasilje neće donijeti pravdu, stabilnost niti mir za kojima čeznu narodi u regiji.

"Dva tjedna narodi Bliskog istoka trpe strašno ratno nasilje", rekao je papa na tjednoj molitvi Angelusu na Trgu svetog Petra.

"U ime kršćana na Bliskom istoku i svih žena i muškaraca dobre volje, apeliram na one koji su odgovorni za ovaj sukob: Prekinite vatru!", pozvao je papa Lav.

"Tisuće nevinih ljudi su ubijene, a mnogi su prisiljeni napustiti svoje domove. Ponovno izražavam svoju bliskost sa svima koji su izgubili svoje voljene u napadima", rekao je papa, dodavši kako je situacija u Libanonu, opustošenom ratom između Izraela i libanonske skupine Hezbolah, koju Iran podupire, također uzrok "velikoj zabrinutosti".

"Nadam se da će se utrti put dijalozima koje vlasti zemlje mogu poduprijeti u provedbi trajnih rješenja ove ozbiljne krize koja upravo traje, za opće dobro svih čitavoga libanonskog naraoda", rekao je Lav.

