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POVODOM SVJETSKOG DANA /

[KVIZ] Jesu li krastavci voće ili povrće? Ako znaš odgovor, pokušaj točno odgovoriti na pitanja

[KVIZ] Jesu li krastavci voće ili povrće? Ako znaš odgovor, pokušaj točno odgovoriti na pitanja
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Foto: Shutterstock

Koji su insekti najvažniji za oprašivanje njegovih cvjetova?

14.6.2026.
16:13
Webcafe.hr
Shutterstock
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Ovaj zeleni plod krije brojne tajne, od svoje botaničke klasifikacije do povijesne važnosti u drevnim civilizacijama. Njegova hrskavost i osvježavajući okus čine ga neizostavnim dijelom globalne kulture, kulinarstva i zdravlja, bilo da se radi o kiselim krastavčićima u staklenci ili hladnim kriškama na očima nakon napornog dana. No, koliko doista poznajete ovog tihog vladara ljetnih jelovnika?

KvizKvizoviKviz ZnanjaKrastavacKrastavci
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