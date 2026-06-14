[KVIZ] Jesu li krastavci voće ili povrće? Ako znaš odgovor, pokušaj točno odgovoriti na pitanja

Ovaj zeleni plod krije brojne tajne, od svoje botaničke klasifikacije do povijesne važnosti u drevnim civilizacijama. Njegova hrskavost i osvježavajući okus čine ga neizostavnim dijelom globalne kulture, kulinarstva i zdravlja, bilo da se radi o kiselim krastavčićima u staklenci ili hladnim kriškama na očima nakon napornog dana. No, koliko doista poznajete ovog tihog vladara ljetnih jelovnika?