Poslušali su naredbu šefa: Sat vremena kasnije dogodila se tragedija, oboje su poginuli

Dvoje zaposlenika trgovine Habita izgubilo je život nakon što su se, kako piše BBC, po nalogu nadređenih vratili u trgovački centar kako bi sklonili novac iz blagajne. Zgrada je prethodno oštećena u snažnom potresu, a oko sat vremena poslije kroz centar je odjeknula eksplozija.

Tvrtka se nakon tragedije ispričala obiteljima stradalih i priznala da je odluka o povratku u objekt bila pogrešna.

"Upute koje su tada izdane bile su neprimjerene i zbog njih iskreno žalim", rekao je direktor prodaje Habite Goji Yuse.

Među poginulima je Kurumi Otake (22). Nakon potresa već je bila izašla iz centra i susrela člana obitelji, kojemu je rekla da se mora vratiti jer joj je naloženo da novac iz blagajne prenese u sef.

'To nije bilo vrijedno nečijeg života'

Predstavnici tvrtke kasnije su njezinoj obitelji potvrdili da je takva uputa doista izdana te su se ispričali na bdjenju održanom u nedjelju.

"Gledajući sada unatrag, to nije bilo vrijedno nečijeg života", rekao je Yuse.

Otakinu obitelj posebno pogađa to što je već bila na sigurnom. Rođakinja ju je opisala kao osobu s izraženim osjećajem za pravdu koja je nakon očeve smrti pomagala majci.

"Da se u tom trenutku nije vratila u trgovinu, Kurumi bi i danas bila sa svojom obitelji", rekla je.

Podsjetimo, u potresu magnitude 6,8, koji je 28. srpnja pogodio prefekturu Kumamoto, poginulo je 38 ljudi. Sedam žrtava pronađeno je u trgovačkom centru Aeon Mall, gdje su se u trenutku eksplozije još nalazili pojedini zaposlenici.