Šok u Barceloni! Câmara nakon lošeg starta i riskantne strategije do prve F2 pobjede

Brazilski vozač Rafael Câmara ostvario je svoju prvu pobjedu u FIA Formuli 2. Na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya, član Ferrarijeve akademije i tima Invicta Racing demonstrirao je zrelost i pretvorio pole poziciju u dominantan trijumf majstorskim upravljanjem gumama.

Iako je krenuo s pole pozicije, Câmara je lošije startao, što je Alexander Dunne iz Rodin Motorsporta iskoristio za preuzimanje vodstva u prvom zavoju. Brazilac nije paničario. Fokusirao se na čuvanje mekih Pirelli guma, a ključan potez bilo je produljenje prvog stinta na čak 22 kruga, znatno duže od konkurencije. Ta riskantna odluka postala je temelj njegove dominantne pobjede.

Za potpuno suprotnu, alternativnu strategiju odlučio se Nikola Tsolov iz Campos Racinga. Startavši na tvrđoj komponenti guma, svoj je odlazak u boks planirao za samu završnicu utrke. Dok su se rivali borili i trošili mekše gume, Bugarin je strpljivo održavao tempo. Taktika se pokazala uspješnom, dajući mu na kraju utrke, sa svježim gumama, veliku prednost.

Rasplet je uslijedio nakon odlazaka u boks. Câmara se na stazu vratio iza vozača s drugačijom strategijom, no sa svježijim gumama od direktnih konkurenata počeo je nizati brze krugove. U završnici, Tsolov je iskoristio svoj tempo te prestigao Dunnea za drugo mjesto. Ipak, nije mogao ugroziti Câmaru koji je ciljem prošao s prednošću od gotovo deset sekundi. Ovom pobjedom Brazilac se iskupio za odustajanje u Monaku, dok je Dunne završio kao treći, nastavivši impresivan niz osvajanja postolja na svakom vikendu.

Pobjeda u Španjolskoj lansirala je Câmaru na treće mjesto u poretku, dok je Nikola Tsolov drugim mjestom preuzeo vodstvo u prvenstvu od Gabrielea Minìja, koji je utrku završio četvrti. Borba za naslov prvaka u Formuli 2 postaje sve napetija, a sljedeća stanica je austrijski Spielberg, gdje se nastavlja napeta borba za naslov.